La emotiva bienvenida de la familia a un nuevo recuperado del Coronavirus de 85 años

Patria Urbaez

Santo Domingo

"Adiós mis hijas, las quiero mucho, por si no nos volvemos a ver", fueron las palabras de Suarez un señor de 85 años de edad, quien fue ingresado por coronavirus el pasado 7 de mayo y este sábado 23 vuelve con su hogar junto familia tras ganar vencer la enfermedad.

“No se imaginan la felicidad que tengo de poder tener a mi abuelo conmigo. Dios es grande y las oraciones son reales, no paro de llorar de la alegría porque hace dos semanas el se fue y nos dijo: ‘adiós mis hijas las quiero mucho por si no nos volvemos a ver’ y se me parió el corazón y saber que lo tengo aquí conmigo de nuevo me hace valorar más la vida, mi familia y creer más en que hay un Dios qué todo lo puede”, fueron las palabras de su nieta, Elaine Pimentel, en una publicación en Instagram.

Hasta el momento el último boletín de la Dirección de Epidemiología reporta 7,854 recuperados del Coronavirus en el país, de un total de 14,422 infectados confirmados.