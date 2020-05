Grimaldi afirma no se justifica Cancillería lo sacara de nómina

RAMÓN PÉREZ REYES

Santo Domingo, RD

El embajador dominicano ante el reino de Suecia res­pondió nueva vez al Ministe­rio de Relaciones Exteriores, con lo que se mantiene el en­frentamiento entre el diplo­mático y la Cancillería.

Antes el reclamo de Víctor Gri­maldi de que su seguro médi­co le fue suspendido y lo pu­do descubrir cuando su madre fue a buscar un servicio de sa­lud, y finalmente murió. La Cancillería le respondió, a tra­vés de su departamento de Re­cursos Humanos, que el emba­jador no figura en los listados del personal de la carrera di­plomática.

Ante esto Grimaldi dice que, a pesar del argumento de la Cancillería, no se justifica que se le sacara de la nómina de la institución, ni de los ser­vicios de salud. Grimaldi Cés­pedes había dicho que desde febrero de este año no recibe su sueldo por parte del Mi­nisterio de Relaciones Exte­riores y que también le fue sus­pendido su seguro médico.

Reveló el fallecimiento de su madre, Ana Casilda Céspedes Muñoz, de 90 años de edad, por un infarto al corazón.

“Pasé una gran vergüenza el día que me enteré de parte de mi madre que trató de uti­lizar el seguro médico de la Cancillería y le dijeron que lo habían suspendido. También a mí naturalmente me sus­pendieron el servicio pues la Cancillería me sacó de la nó­mina a pesar de que soy em­bajador de carrera por haber prestado once (11) años de servicio diplomático”, señala el embajador.

Grimaldi Céspedes sostie­ne que le ha explicado la si­tuación por escrito, en dos ocasiones a Miguel Vargas Maldonado, ministro de Re­laciones Exteriores, pero no ha tenido respuestas.

“Mi placet para el Reino de Suecia fue tramitado en di­ciembre 2019 y el decre­to del Poder Ejecutivo de mi nombramiento fue emitido el 5 de marzo.

Agradezco al Señor Presi­dente de la República Danilo Medina pues en noviembre del año pasado me comuni­có con anticipación del cam­bio o traslado de sede que había el mismo Presidente decidido”, dice.

Afirma que espera viajar a Suecia el mes próximo para asumir sus nuevas funciones diplomáticas al servicio de República Dominicana.