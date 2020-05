Confirman que pacientes con Covid-19 presentan coagulación en la sangre

DORIS PANTALEÓN

Santo Domingo, RD

La formación de coágu­los que conllevan a trom­bosis, así como daños en múltiples órganos al mis­mo tiempo, como los pul­mones, hígado, riñón, corazón y cerebro, se ob­servan en el país en pa­cientes con Covid-19 que están en la última fase de gravedad ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos.

Así lo asegura el neu­rocirujano José Joaquín Puello al señalar que en­tre los pacientes que pa­san de fase tres a fase cuatro de gravedad por Covid-19 ingresados en la unidad especializada que funciona en Cecanot se está observando ese comportamiento sobre todo en aquellos que tie­nen otras co-morbilida­des como hipertensión, diabetes, cáncer, con VIH y en los de mayor edad.

Dijo que en esos pa­cientes más críticos se registran niveles muy al­tos de ferritina (hierro), protopina (potasio) y el Dímero D (trastorno coa­gulación), teniendo un paciente en Cecanot que llegó a tener 292 mil uni­dades de Dímero D cuan­do lo normal es hasta 400 unidades, lo que te evidencia que hay una coagulopatía. Señaló que hoy día se sabe que el virus aunque entra primero por las células pulmonares es multipotencial que final­mente ataca el hígado, el riñón, corazón y el cere­bro, al igual como ocurre con el virus de la influen­za puede atacar varios ór­ganos al mismo tiempo.

Recordó que en el edi­ficio nuevo de Cecanot ubicado en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, hay un equipo de 150 personas entre médicos y enfermeras que trabajan las 24 horas en atención de pacientes con Covid.

Tratamiento

Dijo que cuando un pa­ciente presenta una coa­gulopatía indica que el caso es muy grave, ya que en medicina eso se llama diseminación extravascu­lar lo que indica que es grave porque de ahí a la muerte es un paso.

A esos pacientes, se­ñala, se le trata con me­dicamentos anticoagu­lantes, igual que a los cardiacos que presentan trombosis o en los de in­fartos cerebrales.

Eso se registra, expli­ca, en alrededor del 1.2 por ciento de los pacien­tes lo cual es bajo. En­tiende que al final la le­talidad general por el virus será muy baja que estaría por debajo del uno por ciento.

Entiende que el esta­do crítico en los pacien­tes con Covid lo definen varias cosas, pero sobre todo la co-morbilidades que tenga y la edad, que es lo que influye además en el comportamiento de cualquier otro virus, que por lo general se ceban en esas condiciones.

Una persona sana que no haya consumido dro­gas, que no fume, que no tenga ninguna enferme­dad de base puede tener el virus y presentarse en forma leve, señala el es­pecialista de la neurolo­gía.

FASE

Explicó que en la fa­se tres, el paciente tie­ne problemas pulmo­nares que necesitan ventilación pero no in­tubación, la cual de­be usarse como últi­mo recurso ya en la fa­se cuatro, que es la de mayor gravedad, don­de el oxígeno no entra al pulmón y los glóbu­los rojos ya no se unen con el oxígeno.