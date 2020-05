El enfrentamiento entre el embajador Grimaldi y Cancillería continúa

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo, RD.

El embajador dominicano ante el reino de Suecia respondió nueva vez al Ministerio de Relaciones Exteriores con lo que se mantiene el enfrentamiento entre el diplomático y la Cancillería.

Antes el reclamo de Grimaldi de que su seguro médico le fue suspendido y lo pudo descubrir cuando su madre fue a buscar un servicio de salud, y finalmente murió, la Cancillería le respondió, a través de su departamento de Recursos Humanos, que el embajador no figura en los listados del personal de la carrera diplomática.

“Por tanto, sus argumentos de que es diplomático de carrera no guardan relación con los hechos”, dice la carta del organismo.

En primer lugar, el Consejo de Carrera Diplomática de MIREX de acuerdo a la Ley No. 630-16, el nuevo marco legal por el cual se rige, es “la instancia colegiada de consulta, encargada de conocer sobre los asuntos que se le sometan en relación a la Carrera Diplomática, agrega.

La Cancillería insiste en que no ha sido sometido expediente alguno a los fines de calificar la categoría de carrera del embajador Grimaldi.

El embajador dice no se justifica

Ante esto Grimaldi dice que, a pesar del argumento de la Cancillería no se justifica que se le sacara de la nómina de la institución, ni de los servicios de salud que necesitaba su madre, recién fallecida.

Grimaldi Céspedes había dicho que desde febrero de este año no recibe su sueldo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y que también le fue suspendido su seguro médico.

Reveló el fallecimiento de su madre, Ana Casilda Céspedes Muñoz, de 90 años de edad, por un infarto al corazón.

"Pasé una gran vergüenza el día que me enteré de parte de mi madre que trató de utilizar el seguro médico de la Cancillería y le dijeron que lo habían suspendido. También a mí naturalmente me suspendieron el servicio pues la Cancillería me sacó de la nómina a pesar de que soy embajador de carrera por haber prestado once (11) años de servicio diplomático", señala el embajador.

Grimaldi indica que la Cancillería lo sacó de la nómina a pesar de ser embajador de carrera y haber prestado 11 años de servicio diplomático.

“No he cobrado sueldo durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2020, desde antes de la crisis sanitaria”, asegura.

Grimaldi Céspedes sostiene que le ha explicado la situación por escrito, en dos ocasiones a Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones exteriores, pero no ha tenido respuestas.

“Mi placet para el Reino de Suecia fue tramitado en diciembre 2019 y el decreto del Poder Ejecutivo de mi nombramiento fue emitido el 5 de marzo, inmediatamente fue recibido el beneplácito. Agradezco al Señor Presidente de la República Danilo Medina pues en noviembre del año pasado me comunicó previamente con anticipación del cambio o traslado de sede que había el mismo Presidente decidido”, dice.

Afirma que espera viajar a Suecia el mes próximo para asumir sus nuevas funciones diplomáticas al servicio del pueblo y del Estado de República Dominicana.