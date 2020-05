Mascarillas están causando daños por uso prolongado

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

El uso prolongado de mas­carilla puede generar le­siones en personas que padecen de alguna con­dición en la piel, sobre todo resequedad y des­camación, que son los principales signos que se han visto en pacientes tras el inicio de la pandemia, reveló el director del Ins­tituto Dermatológico Do­minicano y Cirugía de la Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz”, doctor Víctor Pou Soares.

No obstante, si el mate­rial del que está elaborado no es grueso y es el reco­mendado no tiene porqué interferir con la respira­ción y por lo tanto no afec­tar al sistema respirato­rio, señala la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, doctora Ivelisse Acosta.

Ambos especialistas fue­ron consultados por sepa­rado sobre la disposición que establece obligatorio el uso de mascarilla para la movilidad, así como en lugares de trabajo, ya que con el inicio de la primera fase de apertura económi­ca unos 600 servidores pú­blicos y privados volvieron a sus áreas laborales.

El doctor Pou Soares precisó que el uso prolon­gando de las mascarillas, sobre todo en personas que padecen alguna condi­ción en la piel, puede exa­cerbar la misma y explicó que por lo general, lo que se ha visto desde que ini­cio la pandemia, por el uso de ese protector, es la presencia de resequedad y descamación como princi­pales signos.

“Ya que en aquellos tra­bajadores que usan Kn95 y N95 se ha podido observar un daño mayor en la piel. Esto se observa más en tra­bajadores de la salud”, ex­plica.

El director del IDCP re­comendó en primer lugar no automedicarse ni apli­carse ningún tipo de sus­tancia, sobre todo en el área de las mejillas, men­tón y debajo de los ojos por ser éstas muy sensibles.

En sentido general, re­comienda a las personas, tratar de mantener su piel hidratada y en caso de pre­sentar algún tipo de signo acudir a su dermatólogo.

Respiratoria

La neumóloga Ivelisse Acosta dijo que lo recomen­dado es que en las oficinas se usen las mascarillas qui­rúrgicas que tienen muy buena resistencia y si no se mojan se puede usar sin ningún problema, ya que no es una barrera gruesa y permite la respiración.

Dijo que incluso ya hay casas deportivas que tienen sus mascarillas para reali­zar deportes.

“Veo que incluso se hi­zo un maratón en Europa y los pedalistas estaban con las mascarillas deportivas”, dijo.

Explicó que una que se puede usar es la N95 que filtra bien, pero recordó que mantener la distancia es fundamental para evitar contagios.

Consejos de la OMS

“Antes de ponerse una mascarilla, lávese las ma­nos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cúbrase la boca y la na­riz con la mascarilla y ase­gúrese de que no haya es­pacios entre su cara y la máscara.

Evite tocar la mascari­lla mientras la usa; si lo ha­ce, lávese las manos con un desinfectante a base de al­cohol o con agua y jabón.

Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté hú­meda y no reutilice las mas­carillas de un solo uso.

Quítese la mascarilla por detrás, deséchela inmedia­tamente en un recipiente ce­rrado y lávese las manos con un desinfectante de alcohol o con agua y jabón”.