Gonzalo dice nombrará funcionarios por su capacidad "y no por una cuña"

Santo Domingo, RD

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró esta noche que, de ganar la Presidencia de la República, su gabinete estará integrado por funcionarios con capacidad y deseo de trabajar, “no por una cuña”.

En una alocución de unos cinco minutos, difundida por una cadena de radio y televisión, Castillo hizo un recuento desde que se inició en el ámbito de los negocios, así como las labores sociales que ha desarrollado cuando se desempeñaba como funcionario y como empresario.

Resaltó que la obra que más lo llena de orgullo en los siete años que duró como Ministro de Obras Públicas es el programa de Asistencia Vial, desarrollado en las principales carreteras y autopistas del país, lo que las ha convertido en las más seguras de la región del Caribe.

Al referirse a la situación que vive el país con el Coronavirus y las labores que ha desarrollado en beneficio de la población más necesitada, indicó que donó el dinero de las vallas que aún no estaban instaladas a instituciones que trabajan contra la pandemia.

Asimismo, indicó que creó un programa de asistencia social y el plan de desinfección con el que llegó a 2,300 barrios en todo el país.

“Mis padres me dieron educación y valores para que no olvide de dónde vengo”, indicó el candidato del PLD en su discurso, tras señalar que no se quedará de brazos cruzados mientras miles sufren por falta de ayuda.

Sobre Helidosa, informó que fue creada en 1992, y que luego de 27 años de trabajo duro hoy es la más grande de Centro América y el Caribe.