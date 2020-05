¿Qué harán los dominicanos cuando vuelva la normalidad?

Jaclin Campos

Santo Domingo, RD

“Abrazar a mi familia”, “Ir a la playa”, “Salir y disfru­tar”, “Hacer turismo inter­no”, “Concluir con mi carre­ra y graduarme”. La lista de actividades que desean ha­cer los dominicanos al final de la cuarentena se resume en retomar el contacto con la familia y los amigos, visi­tar lugares de esparcimien­to, regresar al trabajo y con­tinuar con sus estudios.

Nueve personas de di­ferentes edades y ocupa­ciones cuentan a LISTÍN DIARIO qué es lo que más extrañan de su vida antes de la cuarentena por la pan­demia de COVID-19 y qué quieren hacer al regresar a la normalidad.

Nelson Méndez

Contabilidad, 30 años

“Darle las gracias al

Todopoderoso”

Extraño todo, como por ejemplo salir a visitar a mis clientes para guiarlos me­diante sus obligaciones fis­cales. Cuando todo vuelva a la normalidad lo primero es darle las gracias al Todopo­deroso y seguir hacia ade­lante con las cosas que es­tán pendientes.

Manuel Shoo ]

Ilustrador, 28 años

“Nos podemos conectar por Internet, pero no es lo mismo”

De la vida normal anterior lo único que yo extraño es poder visitar a mis ami­gos y trabajar mis proyec­tos personales con mi equi­po de ilustradores, que no lo puedo hacer, tenemos que estar todos separados, por Zoom o WhatsApp, et­cétera. Y también poder sa­lir a hacer ejercicio a la ho­ra que lo hacía, que era en la noche, pues por el toque de queda me he visto afec­tado. Otra cosa es que tuve que ir a visitar a mami por­que la extrañaba. Es más eso: compartir con tus se­res queridos, estar cerca, y con la gente que compar­te las mismas ideas que tú, que nos podemos conectar por Internet, pero no es lo mismo. Puede sonar cliché, pero cuando pase todo esto quiero ir a la playa.

Víctor Reyes

Contador, 29 años

“Compartir todo el tiempo perdido”

Yo extraño a toda mi familia y a mis amigos, porque ahora no podemos estar juntos. Lo primero que haré cuando to­do pase es abrazar a mi fami­lia y amigos y compartir todo el tiempo perdido que no se pudo.

Luisa Hungría /

Estudiante y bailarina, 15 años

“Juntarme, salir y disfrutar”

Extraño de mi vida antes de la cuarentena, el poder ver a mis amigos, el poder ver a algunos de mis profeso­res… poder ver a todos mis seres queridos. Extraño po­der ir al ballet, al mandarín, y también el poder salir. Pla­neo tomar todas las medidas de seguridad posibles, tanto sanitarias como en persona y en el ambiente, y cuando las condiciones estén dadas, jun­tarme, salir y disfrutar.

Zaida del Rosario

Recursos humanos y facilita­dora de formación profesio­nal, 47 años

“Extraño la cercanía física”

Mi rutina se alteró en más del 70 % de mis actividades, tan­to en el ejercicio profesional como en la forma tradicio­nal de ejercer mi ministerio y mi rutina personal. Soy pro­fesional del área de recursos humanos y facilitadora de la formación profesional; y por lo general soy muy afectiva. Extraño la cercanía física con mis compañeros, mis herma­nos de la iglesia, la libertad de andar en las calles sin te­mor al contagio... Cuando to­do pase, adaptarse a la nue­va normalidad y contribuir en todo lo que pueda para lo­grar esta reincorporación. Ir a la playa; eso también lo ex­traño.

Domingo Juan

Administrador de proyectos en una empresa de telecomu­nicaciones, 46 años

“Cuidarme y cuidar a los de­más”

]En el ámbito laboral, aun­que la empresa en que labo­ro no ha parado sus servicios, ha reducido su intensidad y nosotros los empleados es­tamos trabajando de mane­ra remota. Añoro las visitas a mis amigos y familia, así co­mo también los lugares don­de solía frecuentar tales co­mo las playas, clubes y centro de deportes. Cuando todo pase, me dedicaré a hacer turismo interno, además de cuidarme y cuidar a los de­más.

Yakandy Peña

Servicio al cliente, 27 años

“Extraño la manera en que nos desplazábamos libre­mente”

Extraño de la vida normal el contacto y la comunica­ción física con los demás, la libertad, la manera en la que nos desplazábamos li­bremente a cualquier lugar y parte del mundo. Cuando todo regrese a la normali­dad voy a compartir con las personas que no he podi­do tener contacto físico por motivos de la cuarentena y me reintegraré a la universi­dad para concluir con mi ca­rrera y graduarme.

Sylvana Marte de la Cruz

Periodista y estudiante de

filosofía, 42 años

“Nada especial... seguir con mi vida como siempre”

Yo lo que más extraño es la universidad. No me gustan las clases virtuales, soy más tradicional. Yo tengo que es­tar con mi profesores/as y mi compañeros/as. También sa­lir con los peques para que jueguen en el parque de mi residencial. Cuando todo pa­se, no planeo nada especial... seguir con mi vida como siempre...

Gabriela Hungría

Periodista, 25 años

“Tengo ya una agenda de co­sas por hacer”

Extraño salir a mi trabajo, compartir con mis amigos, ir a la iglesia. Ahora sigo ha­ciendo todo, pero a través de las plataformas virtuales y no es lo mismo. Cuando pa­se todo tengo ya una agenda de cosas por hacer. Juntarme con esos amigos que tengo tiempo sin ver. Seguro dar­les muchos abrazos, y volver a esos lugares donde soy fe­liz que no puedo ahora por el encierro.