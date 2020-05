¿Quién es Zoraima Cuello, la nueva directora del Consejo Nacional de Competitividad?

Santo Domingo, RD.

La nueva directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, Zoraima Cuello, se desempeñaba hasta el momento como viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia.

De acuerdo a datos publicados en el portal de Proacción, en la cual figura como gerente de proyectos, es licenciada en Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cursó un doctorado en Liderazgo Organizacional (Nova Southeastern University, Florida).

Tiene una maestría en Alta Gerencia (Universidad Católica de Santo Domingo), estudios en Dirección de Operaciones (Escuela Autónoma de Dirección de Empresas, España), especialidad en Gerencia de Mercadeo y Reclutamiento y Selección de Personal, además de Certificate en Excellence UIT a Global Flair y New Generation Knowledge for Productivity and Global Success (International Training Center, California).

Incluyendo más de 16 años de experiencia gerencial, supervisión y asesoría en gestión de proyectos, recursos humanos, operaciones, calidad, planificación y finanzas, fortalecimiento de la gestión pública y programas de reformas en organismos internacionales, nacionales y empresas privadas.

Desde su posición como viceministra de la presidencia, se encargó del Sistema de Monitoreo y Medición de la Administración Pública (SISMAP), que busca transformar la administración pública para darle mayor transparencia.

Además trabajó en proyectos como República Digital en 2016 y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, del 2012 al 2014.

En el área del voluntariado ha sido directora ejecutiva del Patronato, Teatro Nacional Eduardo Brito y vicepresidente de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, (Adoarh).

En 2016 puso a circular su libro “El Líder de Cerca, Danilo Medina Sánchez” en el que relata testimonios sobre la vida y obra del mandatario.