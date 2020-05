Representante OPS dice éxito de reapertura depende de colaboración de los dominicanos

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alma Morales Salinas, dijo que el éxito de las fases de apertura propuesta por el presidente Danilo Medina ayer domingo, dependerá de la contribución de las personas.

En ese sentido, calificó de acertada la decisión del gobierno de abrir del país de forma paulatina, tras el inicio de la pandemia del COVID-19, ya que va acorde a las sugerencias realizadas por esta entidad y por la y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“En esta decisión de República Dominicana de abrir escalonadamente es importante que la población ponga mucho de su parte, porque el Estado está pensando de manera acertada. Está tratando de llevar un balance, está tratando de tener una amplia consulta con los diferentes sectores y ha tomado en cuenta los indicadores más importantes que hemos mencionado”, expresó en un video publicado por la Presidencia de la República Dominicana.

En ese sentido, recalcó que para que se pueda pasar de una fase a otra, como lo indicó Medina en su discurso, es necesario que se cumplo con lo dispuesto en cada una de ellas y que la población aporte respetando las medidas indicadas por el Ministerio de Salud Pública.

“Tenemos que contribuir todos con las indicaciones del Estado dominicano para que esta reapertura por fase sea exitosa. Porque si no tomamos en cuenta las medidas dadas el día del ayer, el país no va a poder pasar de una fase a otra”, expuso.

Con respecto al manejo de los pacientes del COVID-19, Morales Salina resaltó que en el país no ha habido una sobredemanda de los servicios de salud y que “ha habido una buena respuesta” en cuanto a la capacidad de atender personas contagiadas. “La capacidad de pacientes COVID-19 hospitalaria está alrededor del 70 por ciento, hay una buena capacidad de respuesta para pacientes de cuidados intensivos y el esfuerzo del personal de salud, así como la tasa de letalidad como lo dejo el presidente ayer ha disminuido a 3.5 por ciento de acuerdo al total de casos”.

Sobre la modificación del toque de queda, la representante de los organismos de salud, indicó que esto permitirá que las personas puedas comenzar a retomar sus labores y vidas cotidianas, pero que no debe bajar la percepción del riesgo.

“Ahora el toque de queda va a iniciar a las 7 de la noche para que las personas puedan ir a sus trabajos, pero en todo momento se debe estar pensando en las medidas y no bajar la percepción del riego. Creo que eso es importante, no hay que disminuir la percepción del riesgo porque no tenemos una receta rígida. Cada país está haciendo sus adecuaciones, cada país está haciendo sus análisis. Sabemos que cada país ha tenido muchas pérdidas desde el aspecto económico y por lo tanto cada país debe hacer sus planes de como convivir con el virus”, expresó.