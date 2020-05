Cristian Casablanca a David Ortiz: Acepto que le falté el respeto a usted

Santa Marte

Santo Domingo, RD

Cristian Casablanca se mostró arrepentido de los improperios pronunciados contra el exastro de Grandes Ligas, David Ortiz, de quien dijo merece el respeto de todos.

Lamento, mi hermano, y usted lo sabe que es así, que yo no tengo maldad con usted ni con nadie, lamento lo que haya pasado, no teníamos que llegar a este dime y diretes y faltarnos el respeto, acepto que le falte el respeto a usted, pero déjeme decirle que yo no soy enemigo suyo, ni tengo la intención de hacerle ninguna maldad ni daño”, se escucha decir a Casablanca en un video publicado en YouTube.

El también denominado “numerólogo” reaccionó de esa manera tras el anuncio hecho por David Ortiz, de que apoderó a un bufete de abogados para ventilar en los tribunales lo que él considera como una difamación hacia su persona, cuando Casablanca lo criticó diciendo que luego de haberse reunido con dos presidentes de Estados Unidos, se observara visitando un bar en Santo Domingo Este.

Tras mostrarse arrepentido, y reiterar en varias ocasiones que lo lamenta, Casablanca dijo que no había necesidad de llegar hasta donde ha llegado el caso.

Lamento esta situación, no tenía que haber pasado, lo siento, de verdad que sí, lo quiero mucho, y a usted se le respeta, tu eres más grande de lo que tú piensas, y te lo digo de corazón, no me gusta quitarle merito a la gente, lamento la situación, no tenía que haber pasado, de mi parte hay amor y paz para usted, lo siento”, concluyó el polémico hombre de las cartas.

Hace unos días Casablanca arremetió contra Ortiz y Hanley Ramírez, y señaló que el 'Big Papi' “no tiene personalidad”, y entre otros comentarios despectivos.