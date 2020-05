Detectan al menos 30 casos sospechosos de COVID-19 en Katanga, Los Mina

Javier Flores

Santo Domingo Este, RD

Alrededor de 30 casos sospechosos a coronavirus (Covid-19) fueron identificados en el sector de Katanga de Los Mina, en Santo Domingo Este, de acuerdo con Iraima Serrano, encargada de la intervención que realiza el Ministerio de Salud Pública en la provincia Santo Domingo para detener la pandemia.

Según Serrano, el ministerio de Salud Pública identificó a las personas que habrían presentado síntomas o habían tenido contacto con casos positivos previamente en el sector.

"Le damos seguimiento previamente a los casos identificados y esas son las personas que están aquí, estos vienen se inscriben y le realizamos una prueba rápida o una rápida dependiendo del nivel de los síntomas", expresó Serrano.

Una de esas personas contactadas fue Lucy Adames, residente en el sector y que había dado positivo al covid-19 el pasado 27 de abril.

"Yo había sentido varios dolores de cabeza y cuando me dio la fiebre, acudí a un chequeo, la doctora que me atendió me refirió a que me hiciera la prueba y di positivo, desde entonces se han mantenido en un seguimiento constante conmigo y mi familia", expresó.

Adames, quien reside con sus dos hijos, su esposo y su padre, expresó que el Ministerio de Salud Publica la contactó para este operativo y asistió a su casa para hacer el levantamiento pertinente.

"Aunque tengo un buen tiempo que no presento síntomas, ellos me contactaron, fueron a mi casa, hicieron el levantamiento de lugar, mi familia está libre del virus y yo estoy aquí para hacerme la segunda prueba, solo estamos a la espera del resultado negativo", exclamó Adames.

En la fila para las pruebas también hay personas que asistieron de manera voluntaria como es el caso de Henry Chalas, quién está como medida de prevención.

"Yo estoy aquí porque tuve contacto con varias personas positivas, aunque aún no he presentado síntomas ni nada es mejor prevenir que lamentar", expresó Chalas.