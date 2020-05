Guillermo Moreno: "No se puede seguir dando cheques en blanco al PLD"

Santo Domingo

El presidente de Alianza País (ALPAIS), Guillermo Moreno, reiteró este miércoles que el Gobierno tiene que tomar la iniciativa para la convocatoria a un diálogo nacional donde se pueda asumir un acuerdo de responsabilidades compartidas con todos los sectores sociales, económicos y políticos del país para la gestión de la pandemia del Covid-19.

“La aprobación de una nueva prórroga del estado de emergencia por el Congreso Nacional, sin que se lleguen a acuerdos claves, tras un diálogo abierto e inclusivo con la participación de todos los sectores sociales, económicos y políticos, es dar un cheque en blanco al Peledé, para seguir manejando esta pandemia con fines electorales, como se percibe hasta ahora”, afirmó a través de un comunicado de prensa.

Moreno expresó que después de más de dos meses del primer caso presentado en el país y declarado el estado de Emergencia, no hay perspectiva de aplanar la curva de contagio, lo que claramente indica que el protocolo aplicado por Salud Pública no está funcionando, como además no se vislumbra un plan asertivo para la reapertura de la economía, lo que expresa, solo muestra a un gobierno dando palos a ciegas.

Indicó que el oficialismo debe dejar de lado la estrategia de mostrarse, sin serlo, como un gobierno autosuficiente, que tiene el control de la situación y que al mismo tiempo reparte atenciones médicas, dinero, alimentos y de esa forma gana tiempo y nuevas lealtades clientelares en el electorado.