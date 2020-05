Profesores están de acuerdo en concluir año escolar y promover alumnos con evaluaciones a marzo

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) manifestó su acuerdo acuerdo con que se concluya el presente año escolar y que se promueva a los alumnos del sector público con el promedio de las tres evaluaciones alcanzadas hasta marzo.

La presidenta del gremio, Xiomara Guante, manifestó que el año escolar llevaba un 70% de contenido curricular abarcado al 12 de marzo, último día de docencia presencial y que es lógico promover a casi todos con el 70% del contenido abarcado. Sin embargo, indicó que debe haber excepciones con aquellos estudiantes que no hicieron nada en todos esos meses, que no movieron un solo indicador y a los cuales hay que enviar a un proceso de nivelación o reprobarlos.

Guante indicó que el mayor porcentaje de los estudiantes pasarán con el promedio de las tres evaluaciones que se han dado, otro grupo un poco más rezagado, deberá ir a un proceso de reforzamiento, a inicios del próximo año escolar y unos pocos quizás deban repetir.

“Claro, esta forma de promoción debe ser materia de decisión en el Consejo de Educación”, expuso la ejecutiva de la ADP al Listín Diario. Agregó que han iniciado consultas con expertos para presentar en los próximos días al Ministerio de Educación, propuestas muy puntuales sobre el inicio del próximo año escolar.

Sostuvo que plantearon al ministro Antonio Peña Mirabal que se concluya el presente año escolar, en tanto lo ocurrido con la pandemia ha sido algo sorpresivo, nadie sabe a ciencia cierta cuándo se pueda llamar de nuevo a docencia presencial y para evitar más incertidumbre a la comunidad educativa , lo ideal es darlo por concluido.

Destacó la labor titánica del magisterio nacional indicando que al presentarse la situación sanitaria producto del COVID-19, asumieron el control del sistema educativo, sin ninguna orientación formal, apropiándose de las herramientas que encontraron en el camino, como son las plataformas de uso personal (Whatsapp, Classroom), y utilizando sus dispositivos de uso personal.



“Esta ha sido una experiencia muy interesante y que habla muy bien del compromiso que tiene cada docente con sus estudiantes. Solo que este noble esfuerzo, encuentra una realidad de frente y es que no todos los estudiantes tienen dispositivos electrónicos, ni tampoco están todos con conectividad a internet. Esta es una limitante que enfrenta el esfuerzo del magisterio”, refirió Guante, quien admite que la ADP no tiene manera de determinar qué cantidad de estudiantes pudieron seguir trabajando desde sus casas, de manera virtual.



Destacó que los profesores han estado sometidos a fuerte estrés, ya que se vieron obligados a asumir un modelo de docencia al cual los estudiantes no estaban acostumbrados y tampoco sus padres estaban listos para el seguimiento que requería ésta modalidad.



El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, anunció recientemente que se analizan varias opciones para presentar una propuesta al Consejo Nacional de Educación (CNE) en relación con el cierre del presente año escolar, una de las cuales recomienda la promoción al grado siguiente de todos los estudiantes.