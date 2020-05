Joven médico de Mao se ofrece para curar gratis a personas con úlceras y pie diabético durante crisis sanitaria

Patria Reyes

Santo Domingo, RD

Estar sin hacer nada no es costumbre en Patricio Peralta, un joven médico nacido y criado en la provincia Valverde que se ha ofrecido para realizar curas gratuitas a personas de escasos recursos que padecen de ulceras en la piel, pie diabético, traumatismos y otras afecciones.

Patricio, motivado por un amigo que tiene un año y siete meses en silla de ruedas, que ha desarrollado una úlcera y desde que inició la cuarentena no ha podido trasladarse para realizarse las curas, colgó un video en la red social Facebook ofreciéndose para curar a cinco personas de escasos recursos con este tipo de dolencias.

“A raíz de este amigo, me nace la preocupación de qué está pasando con los pacientes que tienen úlceras, que tienen un pie diabético, que han tenido un traumatismo y por cuestiones del coronavirus o porque no tienen recursos para trasladarse de su sector o su provincia hacia el lugar donde se curaba”, explica Patricio a Listín Diario.

Luego de colgado el video en las redes sociales, más de 40 personas le han contactado para pedirle asistencia médica, de los cuales ya ha ido a visitar a tres y por la cantidad de solicitudes estima que tendrá que atender a más de las cinco personas que habría estimado, lo que le hace sentir lo atinado de su ofrecimiento.

Patricio, con 25 años es médico general, trabaja desde hace seis meses en la Unidad de Atención Primaria (UNAP) de los Cayucos, municipio de Mao. Vive junto su familia en el residencial Bello Atardecer, su madre es médico gastroenterólogo, su padre abogado y es el mayor de cuatro hermanos (dos hembras y dos varones).

Ante el incremento de los casos positivos de COVID-19 en la provincia, Patricio señala la necesidad de que se involucre y capacite a todos los médicos y enfermeras de las UNAP en todo el país para que se dividan los casos por sectores y que ellos se encarguen de darle seguimiento. Para esto, entiende que el Servicio Nacional de Salud (SNS) debe facilitar los materiales necesarios, incluyendo las pruebas rápidas para lograr tener un mejor control y obtener buenos resultado.

“Así podríamos darle seguimiento a los pacientes que debido a la congestión de los hospitales son enviados a sus casas, ya que no presentan síntomas graves; pero si no tienen un manejo cercano pueden empeorar”, explica este joven médico, sensible al dolor de las personas económicamente menos favorecidos.

En otro video colgado en su red social, Patricio hace un llamado a los políticos, empresarios y figuras públicas para que a raíz de esta pandemia del coronavirus entiendan que ninguna persona esta exento de ser atendida en un hospital público y por eso es necesario una mayor inversión y equipamiento de los mismos.

Pidió poner atención a hospitales como el Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón de Santiago, que dice se ha visto en la necesidad de internar hasta cinco niños en una sola cama o como el Cabral y Báez de Santiago donde las personas duran hasta 48 horas esperando que una cama esté disponible. También refirió al hospital Luis L. Bogaert en Mao, que solo cuenta con 21 habitaciones para abastecer las necesidades de toda la Línea Noroeste.

“Que esta experiencia no solo deje un mensaje negativo en nosotros, sino que nos permita palpar la necesidad de los dominicanos humildes y del personal de salud. Esto no es cuestión de partido, raza o color, esto es una necesidad del Pueblo Dominicano”, indica Patricio como conclusión de su mensaje.