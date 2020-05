Abinader instala segundo hospital temporal en Villa Vásquez

Redacción Digital

Montecristi, RD

El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, anunció la entrega de un hospital temporal, el cual fue construido en el municipio Villa Vásquez, provincia Monte Cristi.

Indicó que el hospital es el segundo de cinco que ha prometido instalar en diferentes puntos del país como aporte a la lucha del país para superar el COVID-19.

En ese sentido, especificó que el primero de los hospitales fue instalado en La Vega, mientras que Los otros tres serían levantados dos en el Gran Santo Domingo, uno en la región Este y otro en el Sur.

“¡Lo logramos de nuevo en tiempo récord! Agradezco a todo el equipo colaborador encabezado por @raquelpenavice que han puesto su esfuerzo y dedicación para que este hospital sea una realidad”, publicó Abinader en su cuenta de Twitter.

Además, el candidato presidencial del PRM agradeció al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, por permitir la instalación del mismo.

“Gracias a @chanelsocial por la oportunidad de permitirnos aportar. No nos cansaremos de repetir que cuando se trata de los intereses sagrados de nuestro país, y especialmente en una crisis como esta del COVID-19, no hay colores, no hay partidos, solo dominicanos”, tuiteo Abinader.

Se recuerda que el primer hospital temporal, instalado en La Vega, fue criticado por diversos sectores, dado que tenia falencias en cuanto a la temperatura interna del mismo y la falta de acondicionamiento.