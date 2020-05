Roban mallas metálicas que protegen el muro de contención del Rio Panzo, en Neyba

Faustino Reyes Díaz.

Neyba

Delincuentes se roban las mallas ciclónicas que cubren el muro de contención del Rio Panzo de este municipio, frente a la mirada indiferente de las autoridades de la Provincia Bahoruco.

Alarmados por la situación, residentes del Barrio Buenos Aires dicen que esa una práctica se viene dando desde hace tiempo con el conocimiento de quienes tienen el deber de proteger los bienes públicos.

Indicaron que es una obligación de las autoridades evitar que los delincuentes continúen destruyendo el muro de contención para evitar el desbordamiento del acuífero en la población.

“Yo vivo en la calle, y a diario veo que pasan con esas mallas por mi casa y pensando que era del río, es que vengo para llamar la atención”, indicó Gumersindo Morillo.

Mientras, Bartolo Medina dijo que sorprendió a ver a dos hombres cortando las telas metálicas y que no los enfrentó porque andaba solo, pero que puso el caso al conocimiento del pasado comandante del Departamento de la Policía Nacional.

Agregó que los agentes recuperaron los materiales “pero, no recuerdo como le llamaban al coronel, me dijo junto a una comisión de cuatro hombres, que no se podía hacer nada con él porque era un hombre del pueblo”, indicó.

El muro fue construido por la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial, con una inversión inicial de alrededor de 35 millones de pesos, según dijo en ese momento el titular de la institución, Francisco del Valle.