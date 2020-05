Alcalde de SDN asegura que incendio en Duquesa fue causado por criminales

Santo Domingo, RD

El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, afirmó este lunes que el incendio que afecta al Vertedero de Duquesa desde el pasado martes fue causado por “manos criminales”.

Hablando con un grupo de reporteros, el alcalde aseguró que el fuego fue provocado, explicando que la expansión del incendio una zona del basurero a otra no fue la progresión natural de este tipo de incidente.

“Del tiro 1 se prendió el Tiro 2, pero no pasó por la calle; del Tiro 2 se prendió el Tiro 3, pero sin pasar por la calle; del Tiro 3 ser prende el Tiro el Príncipe, pero no se pasó por la calle; del Tiro el Príncipe se prendió al Tiro Lindo, pero no pasó por la calle; del Tiro Lindo se prendió el Tiro Desahogo, pero no se pasó por la calle, lo que significa que automáticamente como afirmó el señor ministro (de Salud Pública) ayer… aquí hay manos criminales”, manifestó.

Asimismo aseveró que el ministro Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, en conjunto con las autoridades competentes, están investigando el caso.

Refiriéndose al control del siniestro, Guzmán dijo que a al Cuerpo de Bomberos le resta alrededor de un 40% del incendio por controlar, indicando que las instituciones involucradas en la contención del incendio trabajan sin cesar.

De igual forma exhortó a la población del Gran Santo Domingo a la tranquilidad, declarando que la situación de Duquesa se resolverá.

Guzmán también expresó que lidiar con el incendio no es fácil bajo la crisis que atraviesa el país por el COVID-19, por lo que pidió paciencia a los ciudadanos y que le cedan la oportunidad de mitigar el fuego en el vertedero a la actual administración del cabildo de Santo Domingo Norte.