El fuego en Duquesa fue provocado, dice Salud Pública

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, expresó este lunes que a su entender el incendio en el vertedero de Duquesa fue provocado y no fue un hecho fortuito.

“Por la características que se han presentado, aparentemente yo diría que se trata de algo provocado. Los gases que allí se acumulan hacen que este tipo de vertedero a cielo abierto, y sobre todo cuando no se tiene el drenaje necesario para esos gases, que cualquier chispa los encienda y por la manera en que se ha presentado entiendo que para mí es evidencia de que es algo provocado”, expresó el ministro durante la emisión del boletín número 46 sobre el coronavirus (Covid-19).

Estás declaraciones de Sánchez Cárdenas, se producen luego que el domingo tanto el ministro de Obras Públicas como el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, dijeran por igual que el siniestro fue provocado por manos criminales.

El fuego se registra en el Vertedero de Duquesa desde la tarde del pasado martes, actualmente la Procuraduría Especializada en la Protección del Medio Ambiente lleva a cabo una investigación pero aún no han determinado las causas.

Opinión similar a esta también tiene el ministro de Obras Públicas, el ingeniero Ramón Pepín, quien afirmó ayer que el incendio del vertedero de Duquesa no es producto de la casualidad.

“Un vertedero no coge fuego por los cuatro costados al mismo tiempo”, advirtió el funcionario, tras afirmar que se ha logrado mantener en operación el vertedero para el depósito de la basura, y que al mismo tiempo se ha logrado controlar el incendio.

El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, también entiende que el siniestro fue intencional y aseguró que se atraparán a los responsables.

“Él que se equivocó, va a tener problemas porque no está atentando contra el alcalde, no está atentando contra el ministro, no está atentando contra el Presidente, está en atentando contra el país. Es imposible que suceda un fuego como este, así por así”, expresó Guzmán.