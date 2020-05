Alcalde de SDN y Ministro de Obras Públicas aseguran incendio de Duquesa fue provocado

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

“No es casualidad”, fue lo respondido por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Pepín al ser cuestionado por varios periodistas sobre si el incendio que se produce en el Vertedero de Duquesa fue un hecho fortuito o hubo manos criminales involucradas.

“Eso no es casualidad, lo que pasó aquí en duquesa no es producto de la casualidad, un vertedero no coge fuego por los cuatro costados como está Duquesa”, añadió Pepín mientras supervisaba los trabajos en dicho vertedero.

Esas declaraciones fueron respaldadas por el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, quien también entiende que el siniestro fue intencional y aseguró que se atraparán a los responsables.

“Él que se equivocó, va a tener problemas porque no está atentando contra el alcalde, no está atentando con el ministro, no está atentando contra el presidente, está en atentando contra el país. Es imposible que suceda un fuego como este, así por así”, expresó Guzmán.

El fuego se registra en el Vertedero de Duquesa desde la tarde del pasado martes, actualmente la Procuraduría Especializada en la Protección del Medio Ambiente lleva a cabo una investigación pero aún no han determinado las causas.

Trabajos

Cien bomberos de 15 puntos del país junto a brigadas de distintas instituciones, trabajan horario corrido para sofocar el incendio en el vertedero de Duquesa, que por cinco días ha inundado de humo el Gran Santo Domingo, parte de San Cristóbal y otras comunidades.

La información la ofreció el coronel José Luis Frometa Herasme, jefe del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional, quien también trabaja para sofocar el siniestro, que, según sus palabras, la tarde del domingo estaba controlado en un 70 por ciento.

“Con el apoyo de bomberos de 15 partes del país, cien bomberos trabajando arduamente en compañía de la (Caasd) Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo, Obras Públicas, y otras instituciones dando servicios con equipos pesados”.

El coronel Frómeta Herasme confía en que este lunes todo esté controlado en Duquesa, cuya humareda ha complicado las condiciones respiratorias de los munícipes.

“Si Dios quiere, cómo va el trabajo que se está realizando en equipo, quedará muy poca cosa el día de hoy (ayer domingo). Vamos a avanzar lo más que podamos. Estamos trabajando las 24 horas. Amanecemos trabajando, yo creo que para el día de mañana (hoy), yo creo que podemos dar un veredicto” afirmó.