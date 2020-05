Castro Marte dice que el país aún no está en condiciones para una reapertura

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Jesús Castro Marte dijo este sábado que, a su juicio, aún no existen las condiciones para reaperturar el país, el cual ha sido paralizado por las implementaciones de los Estados de Emergencia como parte de las medidas para tratar de contrarrestar el brote de coronavirus (Covid-19).

“El último Boletín oficial sobre la situación del Covid-19, refleja que aún no existen las condiciones para aperturar el país. Por lo tanto, el Gobierno no está para responder a los intereses de un sector en particular, sino para salvaguardar el bienestar general de la población”, escribió el obispo en su cuenta de Twitter.

Castro Marte agregó que entiende crisis actual por la que atraviesa el país pero que la vida y la salud de las personas deben de estar por encima de cualquier bien material.

“Somos consciente de lo que representa la situación actual para el Gobierno, de las pérdidas del sector empresarial, del drama humano que viven miles de familias, sobre todo las más vulnerables, pero el valor de la vida y la salud, están por encima de cualquier bien material”, añadió el monseñor.

El boletín número 44 del Ministerio de Salud Pública informó que los casos de coronavirus en República Dominicana aumentaron a 7,578, con la suma de 290 nuevos infectados.

De acuerdo con el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, la cifra de muertos ascendió a 326 con 13 más en últimas horas.