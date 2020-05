Humareda dificulta la vida a quienes residen al lado vertedero Duquesa

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Era el cuarto día y el ver­tedero de Duquesa ardía como si aún fuera martes en la tarde, cuando se ori­ginó el incendio, mientras la humareda se confundía con las nubes negras, dan­do la sensación de que la pertinaz llovizna que arre­ció en gran parte del muni­cipio Santo Domingo Nor­te, provenía directamente de la humareda.

Mientras el humo se ex­pandía por el Gran Santo Domingo, en el sector Los Casabitos, la barriada que queda justamente al lado de los terrenos del verte­dero, denuncian que ahora es “peor” la situación que en anteriores incendios.

“Hasta comer se nos ha­ce difícil con este humo. No hacemos más nada que tratar de trancarnos lo más que se pueda pero como quiera entra porque el te­cho es de zinc pero por lo menos nos cuidamos lo más que se pueda”, expresa Jua­na Reyes, quien reside des­de hace 7 años junto a su es­poso y su hija de tres años en Los Casabitos.

Lo que sí agradecen los moradores es que por lo menos los niños están con­finados en sus casas debido al coronavirus, y que las cla­ses no han sido afectadas.

“Al menos todos estamos en los hogares, porque fue­ra una situación aún más difícil si los niños estuvie­ran solos y los adultos tra­bajando porque no te voy a hablar mentiras, aquí es­tamos acostumbrados a la humareda y al mal olor, pe­ro esta mañana fue lo peor que he visto en mis 10 años por aquí. No quiero ni pen­sar qué sería si mis hijos es­tuvieran solos”, dijo Ramón Martínez, padre de dos ni­ños menores de 10 años.

“Normalmente amanece oscuro casi que uno no pue­de ni ver por el humo, pero a medida que avanza el día se va regando, sin embar­go hoy (ayer) se extendió como hasta al mediodía, cuando viene a ver fue por la lluvia”, explicó Antonio Cordero, quien vive allí jun­to a su esposa y nietos.

“Es que entre el corona­virus y este humo, uno se siente encerrado aquí por­que no se puede ir para nin­gún lado y entonces nos to­ca chuparnos el humo aquí, tenemos que usar mascari­llas desde que empieza el humo para poder aguan­tar”, exclamó Cordero.

¿Y los buzos?

Otros que han sido afec­tados por el incendio, son “los buzos”, que se intro­ducen en los lotes de basu­ra para adquirir algún tipo de metal u objeto para po­der venderlo y de esa forma poder sostener a su familia.

Dentro de ellos está uno que se identificó solo co­mo Juan, quien explica que desde que empezó el fuego el pasado martes, la entra­da de los buzos al terreno ha sido suspendida y eso ha dificultado el proceso.

Dijo que quienes han en­trado tienen que hacerlo a escondidas dentro de los camiones que aún siguen viniendo. “En honor a la verdad uno va arriesgarse a en ese lugar”, expresó.

Por una solución sostenible

Luis Abinader.

El candidato presiden­cial del PRM, Luis Abi­nader, consideró incon­cebible que la Alcaldía de Santo Domingo Nor­te ni el Poder Ejecutivo hayan sido capaces de dar solución sostenible al problema del verte­dero de Duquesa, que contamina desde hace varios días el aire que respiran los habitan­tes del Gran Santo Do­mingo.