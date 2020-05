Asistente del presidente denuncia utilizan su nombre para pedir dinero a empresas y personas

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Uno de los asistentes del presidente de la República, Danilo Medina, denunció este viernes que varias personas han estado llamando a empresas solicitando “ayudas” económicas, a su nombre o a nombre del Gobierno.

“Quiero informar que hoy he recibido la información de amigos, relacionados y demás diciéndome que están llamando a empresas y personalidades en mi nombre, lo que hago de conocimiento público, que no he llamado a nadie, ni he solicitado nada en particular ni en nombre del Gobierno”, escribió De La Cruz en su cuenta de Twitter.

Robert de la Cruz es también miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El también delegado electoral del partido de Gobierno, agregó que además de su nombre utilizan el de Carlos Pared Pérez, el asistente personal del presidente, y de otras personas cercanas al presidente Danilo Medina.

“FALSO!!! supuestas llamadas de parte mía, de Carlos Pared y otras personas cercanas del Presidente solicitando dinero, ayudas y demás”, insistió.