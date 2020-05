Alcalde de La Romana niega haya apoyado a Gonzalo Castillo

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

Juan Antonio Adames (Tony) alcalde de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), negó que se haya juramentado en el Partido de la Liberación Dominicana, para apoyar la candidatura de Gonzalo Castillo como informó el equipo de comunicación del aspirante a la presidencia por el partido gobernante.

Adames confirmó que se reunió este jueves con Gonzalo Castillo, pero que eso no asegura que se haya juramentado en esa organización política, ya que continua siendo del PRSC.

“Yo soy reformista, nadie me saca de ahí lo demás es bola, una vez me reuní con Miguel Vargas y dijeron que me juramenté con Miguel, otro día me reuní con Leonel y dijeron que me juramenté con Leonel, cuando es mentira nadie sale a decir es mentira. Yo me reuní hoy con Gonzalo Castillo es verdad, pero que me juramenté con el PLD eso es una mentira, yo sigo siendo reformista”, dijo Tony a través de un live en la red social Facebook.

El equipo de comunicación de Gonzalo Castillo informó que Juan Antonio Adames (Tony) y José del Rosario, alcalde de El Llano, provincia Elías Piña, ambos del PRSC, así como la regidora de la Fuerza del Pueblo, Carolina Geraldo, pasaron a apoyar la candidatura de Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Tanto los alcaldes como la regidora manifestaron que decidieron respaldar a Castillo como candidato presidencial, tras valorar que él representa la más genuina opción para gobernar el país por su trayectoria de servicio como funcionario y dirigente político”, dijo el equipo en nota de prensa.