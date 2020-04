Contra todo: vendedores de chichiguas, parchís, frutas en semáforos permanecen en las vías para llevar sustento a sus hogares

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

Los vendedores en semáforos de chichiguas, accesorios de celulares, frutas, agua y hasta juegos de parchís han encontrado la manera de mantenerse en las vías para realizar sus ventas y llevar sustento a sus familiares quienes impacientes los esperan en sus hogares, pese a la pandemia del coronavirus (Covid-19), que azota al país donde ya se han registrado más de seis mil casos positivos.

Así lo comentó a reporteros de Listín Diario este miércoles, el señor Juan Miguel Valerio conocido por sus clientes como “Juan Chichigua”, quien dijo tener más de 10 años en el negocio de las ventas de varios productos en las calles, pero en especial de ese artículo en diferentes semáforos de las principales intersecciones de la Capital y de manera habitual en el Malecón de Santo Domingo.

Según Valerio, el expendio de la chichigua es vital ya que puede conseguir los alimentos que sus tres hijos menores de edad requieren.

Además, no negó que también ha tenido que sumarse a la ventas de otras manufacturas como los populares juegos de parchís, cuando puede comprarlos al por mayor cómo lo hacen sus compañeros de trabajo.

Además, comentó que el coronavirus no ha impedido que salga todos los días a trabajar ya que este entiende estar protegido con su mascarilla hecha de tela y con sus guantes blancos sudados debido a sus prolongadas horas bajo el sol.

“Yo no me quejo, salgo diario y me paro en la Plaza de la Bandera y en el Malecón sin miedo a vender a los carros que se paran”, puntualizó.

Así como Valerio hay otros vendedores de agua, frutas y accesorios de celulares que esperan que los semáforos limiten el paso vehicular para ir a ofrecer sus mercancías a los conductores quienes en ocasiones no acceden a comprarles.

Además, vendedores de cocos y vegetales se pasean por las principales avenidas del país acompañados de su carretilla repleta de productos que ofrecer a los transeúntes.

Los casos de coronavirus en República Dominicana aumentaron a 6,652, con el registro de 236 nuevos infectados.

De acuerdo con el boletín 41 de la Dirección de Epidemiologia de Salud Pública, los fallecidos subieron a 293.

Hasta este martes a las 6:00 de la tarde había 609 personas hospitalizadas, con una totalidad de camas 1,408 camas en diferentes centros hospitalarios del país.

Un vendedor de chichigua en los alrededores de la Plaza de la Bandera se pudo observar su rostro cubierto por una camiseta y con guantes puestos mientras sostenía una chichigua en forma de ave.