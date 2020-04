El 'Peregrino' sobre Puerto Plata: "Eso fue el espíritu de Dios que se manifestó, ahí no había nada de política, solo la gente"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Luego de ir a Puerto Plata y clavar una cruz en el océano mientras proclamaba que a partir de este lunes ya no existiría el coronavirus (Covid-19) en el país, el peregrino Miodomio Adames se encuentra trabajando en un taller de Santiago de los Caballeros "en plenitud de condiciones".

"Yo ahora mismo estoy en Santiago, en mi taller trabajando gracias a Díos. Se han puesto a decir dique que a mí me habían internado por el virus pero no es así, yo estoy aquí en mi taller", exclamó Adames al ser entrevistado por Teleuniverso canal 29.

Adames también agregó que no esperaba ser acompañado por esa gran cantidad de personas en Puerto Plata y el mismo no tuvo ningún patrocinio político.

"Eso fue el espíritu de Dios que se manifestó, ahí no había nada de política solo la gente. Yo no me esperaba tantas personas, nosotros solamente estábamos cumpliendo con el llamado del Señor", agregó.

El peregrino le hizo un llamado al director de la Policía Nacional para que reintegre al comandante de la dotación de Puerto Plata ya que este sólo estaba "haciendo su trabajo".

El domingo, Miodomio Adames llegó a Puerto Plata cargando una cruz blanca para clavarla en el océano Atlántico para que el coronavirus se extinga en el país.

Fue acompañado por cientos de personas, rompiendo las medidas del distanciamiento social y de acuerdo con los videos posteados en las redes sociales. Estuvo escoltado por una camioneta con el rostro del alcalde electo y unidades de la Policía Nacional y los Bomberos.

En consecuencia, el ministro de Salud Pública tildó de "irresponsables" las autoridades de la zona y ordenó una reintervención de esa provincia y ese operativo comenzará este martes.