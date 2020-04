Quién es el nuevo alcalde de Cotuí, cuyas dos primeras mociones dejan de qué hablar

Santa Marte

Santo Domingo, RD

Bienvenido Antonio Lazala (Ñeñé) se juramentó ayer como el nuevo alcalde de Cotuí por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de inmediato sancionó dos mociones que han generado una avalancha de críticas.

En la primera ordenaba la cancelación de todos los empleados del cabildo, y en la segunda, no menos polémica, nombró como tesorero a Margaro Abreu, quien estuvo involucrado en un expediente de la Cámara de Cuenta por malversación de 108 millones de pesos en el 2010 en ese ayuntamiento.

Pero ¿quién es Bienvenido Antonio Lazala?

Tiene una trayectoria política de casi 30 años y es el único que ha ocupado la alcaldía de Cotuí por tres períodos consecutivos, por lo que se ufana en decir que es el cotuisano que más conoce su comunidad.

Tras permanecer 12 años ocupando la posición lo sustituyó Rafael Molina Lluberes, quien permaneció en el puesto por seis años. Lazala volvió a aspirar para los comicios de 2016, pero no fue favorecido, ocupando el cargo Teresa Inoa, quien ganó por la alianza PLD-PRSC.

Tras 10 años fuera dela posición, Lazala promete disminuir la pobreza de su gente creando fuentes de empleo, esto a pesar de que empezó cancelando a todo el personal.

Para ello tiene planeado abrir la zona franca, motivar la inversión y la creación de empresas en el municipio. Con esto, asegura, se evitará la migración de los jóvenes y los talentos del pueblo.

En una entrevista publicada en la revista Issuu, asegura que sus anteriores gestiones fueron un éxito, debido a que logró conectar el municipio con las principales comunidades de la zona con la construcción de puentes.

Reconoce que en las gestiones pasadas tuvo sus detractores, principalmente de la oposición, porque no recogía la basura, lo que para él no era una prioridad, debido a que entiende que el mayor problema de la ciudad era que estaba aislada de las principales comunidades, lo que motivó a dar inicio al programa de reconstrucción de puentes. No obstante, dijo que el vertedero que actualmente tiene la ciudad fue construido en su gestión.

Lazala, quien también ha sido diputado (para entonces del PRD), se mantuvo liderando las encuestas para ocupar nuevamente la alcaldía, esta vez con un mayor repunte que en sus períodos anteriores, aunque ha dicho que siempre ha gozado de la simpatía de la gente, lo que atribuye a que es un funcionario de puertas abiertas.

El cabildo de Cotuí recibe un monto de RD$20 millones de pesos al mes.