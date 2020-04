“Lo más difícil es ver un paciente morir por coronavirus”

Carolina Pichardo

Santo Domingo, RD

Las luces de las salas de emergencia nunca se apagan. Los médicos que laboran en esta área trabajan las 24 horas del día para ofrecer asistencia a cientos de pacientes diarios. Estar dentro de una de las más demandadas del Distrito Nacional es una tarea estresante, y el nivel de ansiedad ha aumentado en el personal justo después de la aparición del coronavirus COVID-19.

Así lo comentó la presidenta de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, Sarah de la Cruz, quien ahora debe protegerse aún más que antes cuando un paciente se acerca a la salas de emergencias, porque la peculiaridad de esta enfermedad es su fácil contagio y su nivel de letalidad.

“Tengo que tomar una medida de higiene por encima de lo que hago yo en el hospital, no quiero que quede la menor duda de que hice correcto… Aparte del estrés de esto, yo tengo que ver un paciente, salvar su vida y también la mía al mismo tiempo. Eso no nos había pasado antes”, analizó la doctora.

Ahora no puede abordar a los pacientes con la bioseguridad con la que los abordaba antes, que era solo con un par de guantes o con unas mascarillas en algunas entidades. El COVID-19 ha hecho que esté más pendiente de su vestimenta, que es usualmente incomoda de portar, además de proteger con mayor rigor a sus ojos, por ser vías de ingreso del virus al cuerpo humano.

“Llegamos a la casa y ni siquiera podemos abrazar a nuestros familiares, porque tú por proteger también tú te aíslas en tu casa, no vaya a ser cosa que tengas un proceso asintomático, que no te des cuenta y termines haciendo algo con tu familia que tú no quisieras. Es algo que no nos lo imaginábamos”, detalló.

"Aunque siempre nos hemos cuidado de enfermedades infectó contagiosas , el coronavirus se ha convertido en un verdadero reto para la bioseguridad , dentro de las salas de emergencias", indicó.

Al final del día es usual que se sienta desgastada, relata.

“Incluso hemos tenido que tomar medidas de cuidarnos, y muchos nos hemos aislado, haciendo un tipo de distanciamiento de nuestra propia familia”, señaló.

Recomendaciones

La mejor forma de evitar el contagio no es la distancia ni siquiera social, sino física, así lo recomienda la doctora De la Cruz.

Dijo que las personas cuando llegan a sus casas deben lavarse las manos, bañarse y no tocar a nadie. “Si tiene síntomas gripales, trancarse en una habitación, esperar el tiempo”, añadió.

“¿Qué le recomiendo yo como emergencióloga a la población, lo mismo que le recomiendo a mi familia, yo no los quiero ver ahí, es que no te quiero ver ahí”, dice De la Cruz.

Describió lo difícil que es ver a un paciente de edad avanzada fallecer por contraer el coronavirus, y dijo que aparte de médico también es humana y ese tipo de situaciones le afectan emocionalmente.

“Tú sabes qué difícil es eso, ver una persona de tanta edad, de 91 años, que se mantuvo fuerte toda su vida, que camina en el parque, que hacía vida social y tener tú que verlo morir en un espacio porque sencillamente está contaminado, porque tenía alguna dificultad… Que eso no lo iba a matar y tener que verlo morir por una entidad que lo único que pedía era que tú estuvieras en tu casa”, manifestó.

Una situación alarmante que ha tenido que ver cada día luego de que impusieran el período de toque de queda es que ha aumentado la cantidad de pacientes ingresados en Emergencia por traumas.

“Las salas de emergencia están recibiendo más traumas, es lógico que tú llegues con un trauma en medio de COVID-19”, finalizó.