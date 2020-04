Danilo llama a la población a no desesperarse por confinamiento

Santo Domingo RD

El presidente Danilo Medina dice que “no somos magos”, que al país no se le pude pedir magia y que la gente no debe desesperarse pidiendo que levanten las medidas, porque esto no será posible hasta que baje la curva de casos positivos de COVID-19

Considera que es un riesgo innecesario exigir que el país levante las medidas de restricción contra el coronavirus, estas son la cuarentena de 5 de la tarde a 6 de la mañana y el estado de emergencia que limita la circulación de las personas para asuntos que no sean prioritarios.

El mandatario dijo que con este proyecto tecnológico, que hoy se inaugura, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia del Ministerio de Defensa (C5i), “lo que estamos es dando seguimiento hasta que comience a aplanarse la curva, que no siga creciendo el virus y luego que comience a descender y ahí ver” las medidas a adoptar.

Enfatizó que es un riesgo innecesario exigir que el país levante las medidas, y cuestionó que la población se esté desesperando.

“El primero que quiere salir de esto es el gobierno, pero hay que ver como evoluciona. Si se necesita seguir hay que seguir. Nos estamos preparando para un plan de contingencia económico para que pequeña y medianas empresas puedan subsistir” dijo.