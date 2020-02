Carolina Mejía sobre afiches que aparecen en camiones del ADN: "No estoy al tanto de eso"

Santo Domingo, RD

La candidata a alcadesa del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, rehusó esta tarde referirse a las imágenes que aparecen en las redes sociales donde se muestran afiches suyos colocados en camiones del ayuntamiento que se utilizan para la recogido de los residuos.

Al ser preguntada sobre el particular, solo se limitó a decir: “No, ahora no, no estoy al tanto de eso que dices”, dijo Mejía.

Mientras que Hugo Beras, quien renunció a la candidatura a la misma posición, pero por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), al referirse al tema, dijo que personalmente no los ha visto, pero indicó que algunas personas por simpatías pueden cometer ese tipo de acciones creyendo que lo está haciendo bien, pero lo está haciendo de manera incorrecta.

“Es la primera vez que se da una situación de esa manera, creo que no hay la necesidad de hacer ese tipo de cosas. Recuerda que el sistema de la recogida de basura no lo hace el ayuntamiento, sino que son empresas que tienen unos contratos que tampoco les convendría que se haga eso”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que aunque en este proceso se da de todo, reconoce que la contienda se ha desarrollado de manera sana y que todos los candidatos han llevado una campaña de mucho respeto. “Cuando yo mismo estaba participando en la campaña, los debates y todo han sido con mucho nivel”, indicó Beras.

Sobre su apoyo a Carolina, entiende que eso ha consolidado su candidatura, con lo que asegura le otorgó una mayoría real de la simpatía del electorado.

“Nosotros, gracias a Dios con esta unión que hemos hecho aquí tenemos una candidatura que ha conformado una mayoría real, y es lo que la gente está percibiendo en el Distrito Nacional”, Indicó.

Ambos fueron abordados previo a una reunión con la directiva de la Asociación de Juntas de Vecinos de la Zona Colonial.