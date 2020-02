Gobierno pide a dominicanos evitar viajar a China

Laura castillo

Santo Domingo, RD

Ante la rápida propagación que lleva en Asia el coronavirus, que se originó en la ciudad de Wuhan, China, el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana recomendó a los ciudadanos evitar o posponer los viajes a la República Popular China para evitar el contagio.

En una resolución emitida ayer, Salud Pública instruyó a la Autoridad Portuaria coordinar con todas las embarcaciones que viajan a República Dominicana para que en caso de detectar un pasajero o tripulante que presente síntomas de la enfermedad, sea notificado a la autoridad de puerto correspondiente para que el personal sanitario de ese Ministerio, ubicado en los puertos, active el protocolo de salud establecido.

Además, instruye a las líneas aéreas, empresas que organizan cruceros y a la Dirección General de Migración preguntar a sus viajeros (extranjeros, residentes o ciudadanos dominicanos) si han estado en China durante los últimos 14 días como requisito obligatorio para ingresar al país.

El Ministerio de Salud está a la espera de los resultados de las pruebas practicadas a las personas que están en observación por sospecha del virus. Se trata de 17 viajeros que tienen antecedentes de que estuvieron en China en los últimos 14 días y que cinco de ellos, de origen Chino-chileno, cumplían con los criterios de vigilancia y observación, por lo que están en el hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea. Los 12 restantes se encuentran en observación domiciliaria.

La representante de la Oficina Panamericana de la Salud en el país, Alma Morales, afirmó que en República Dominicana no hay casos confirmados de coronavirus y que no se ocultará nada sobre la enfermedad que ha causado más de 700 muertes en China.

Deploró las informaciones que circulan en las redes sociales y las atribuyó a rumores.

Llamó a la población a estar tranquila, tras afirmar que en el país se está aplicando un plan de prevención y contingencia.

Al participar en una rueda de prensa junto al ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, y la doctora Farah Peña, directora de Epidemiologia de Salud Pública, dijo que si las personas no han estado en la República Popular China, si no han estado en contacto estrecho con algún afectado del virus, no deben estar preocupadas.

“Nosotros no respondemos a rumores. Cada uno de los casos que se presentan tienen que ir a un centro médico”, expresó Sánchez Cárdenas respecto a la circulación de videos y audios falsos en las redes sociales.

Aseguró que están fortaleciendo las capacidades para dar respuestas, ya que el país está en un período activo de infecciones respiratorias.

Los pediatras

Ayer, la Sociedad Dominicana de Pediatría realizó una reunión con su membresía para compartir medidas preventivas que permitan cuidar de la salud de los más pequeños, enfatizando que no deben subestimarse los procesos gripales o afecciones respiratorias, incluido el coronavirus.

Estudiantes en Wuhan

La Cancillería dijo ayer que continúa haciendo esfuerzos para traer de regreso al país a cinco estudiantes dominicanos que están varados en Wuhan, China. En concreto, el país gestiona traer a los jóvenes aprovechando que Brasil enviará un avión a buscar a los brasileños, según informó el vocero de la Cancillería, César Duvernay.

Los estragos del coronavirus

Van 722 muertes.

La Comisión Nacional de Sanidad de China elevó ayer el número de muertos por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan a 722 entre los 34.546 contagios diagnosticados hasta el momento en ese país.

Pacientes graves

Hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del viernes), había constancia de 6.101 pacientes en estado grave, mientras que 2.050 personas habían superado la enfermedad y habían sido dadas de alta.

Observan a 190,000

Por el momento, la Comisión aseguró que las autoridades sanitarias chinas han realizado seguimiento médico a 345.498 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los que 189.660 siguen en observación.