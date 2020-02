Iris Guaba dice que malinterpretaron sus audios y pide solo hablar del aniversario del Plan Social

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD.

La directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, luego de que circularan unos audios de ella pidiendo a personas a atacar a dos periodistas por las intenciones de repartición de electrodomésticos previo a las elecciones, no quiso dar declaraciones acerca del hecho ocurrido y solo dijo que la institución ha hecho mucho por el pueblo dominicano y ha obtenido grandes logros en materia de transparencia.

“Hoy estamos de aniversario y quiero que me den esa oportunidad de hablar de los logros que ha tenido la institución, hoy es un día muy especial para el Plan Social, en este 31 aniversario que recibe el plan remozado con nuevas instalaciones, grandes logros en transparencias y todo un avance en cuanto a nuestro departamento de compras donde hemos adquirido grandes ahorros que nos han permitido comprar vehículos nuevos, adquirir una nave climatizada para preservar los alimentos y poder mejorar la flotilla de vehículos para dar mejor asistencia. Para mí es un día de gran regocijo porque es el último aniversario que voy a celebrar en la institución”, manifestó Guaba al salir de la misa de aniversario en la Catedral Primada de América

En cuanto al tema de los audios que circularon en las redes, y que ella confirmó eran de su autoría, la directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia solo dijo que se malinterpretó y pidió que no le hicieran más preguntas acerca del tema.

“Lo importante es, no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen todas las redes, en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, a Orlando Jorge Mera, búsquenlos y cáiganles encima, que ese es un estúpido, aprovechando un artículo que no es; busquen esa gente, contacten a esa gente en las redes, ustedes los buscan y respóndanles; el tema es que ustedes pueden poner a la gente que diga, o sea, que los pobres se van a joder en las elecciones porque hay elecciones ya los pobres no pueden ir a pedir nada al Plan Social”, dijo la funcionaria en el audio revelado la tarde ayer.

El Plan Social convocó a licitación pública para la compra de electrodomésticos que serían distribuidos durante el presente periodo electoral, tomando en cuenta que las municipales están pautadas para el próximo domingo 16 de febrero y las congresionales y presidenciales para mayo.