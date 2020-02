Iris Guaba admite ataque a periodistas y a político

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

La directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, admitió que el audio que circuló ayer en las redes sociales donde se pide a un grupo de personas caerle encima a Huchi Lora, Altagracia Salazar y a Orlando Jorge Mera, se trata de su voz.

El audio surgió a raíz del rechazo a que la institución que ella dirige compre electrodomésticos para ser distribuidos antes de la contienda electoral del próximo 16 de febrero.

“Lo importante es, no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen todas las redes, en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, a Orlando Jorge Mera, búsquenlos y cáiganles encima, que ese es un estúpido, aprovechando un artículo que no es; busquen esa gente, contacten a esa gente en las redes, ustedes los buscan y respóndanles; el tema es que ustedes pueden poner a la gente que diga, o sea, que los pobres se van a joder en las elecciones porque hay elecciones ya los pobres no pueden ir a pedir nada al Plan Social”, se le escucha decir.

De igual forma se le escucha pedir que digan que a la oposición no le interesa los planes sociales y que quieren cerrar la institución. A través de una llamada telefónica al programa El Sol de la Tarde, Guaba pidió excusas por sus palabras y las atribuyó a un momento emotivo.

REACCIÓN

respuesta. Ante la viralización del audio, Huchi Lora dijo que interrumpirá la licencia médica en la que se encuentra, para desde su casa participar este viernes en el programa El Día y responder a Iris Guaba.