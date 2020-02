IFES hace recomendaciones a la JCE para mejorar sistema de votación y transparencia

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), luego de evaluar la funcionalidad y seguridad del voto electrónico, hizo una serie de recomendaciones a la Junta Central Electoral (JCE), para “mejorar el sistema de votación y su transparencia”.

las recomendaciones fueron hechas para que, de ser posible, se puedan aplicar a corto, mediano y largo plazo.

En ese sentido, sugieren abordar la inclusión de los funcionarios de la mesa electoral y representantes de los partidos políticos en dos listas de votantes.

Explican que el sistema actual permite que los funcionarios de la mesa electoral y representantes de los partidos políticos estén en la lista de votantes en dos ubicaciones, en el distrito donde reside y donde trabaja, lo que les permitiría votar dos veces.

“Debido a que los funcionarios y los representantes están en la lista de votantes dos veces, existe la posibilidad de que puedan votar dos veces, una vez en cada lugar. Mientras una simple búsqueda de los resultados después de las elecciones podría determinar si esto ocurrió y para cuántos individuales, el equipo de evaluación recomienda que la JCE, ya sea por regulación o por medios técnicos, aborde este problema antes de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020”, dice la institución.

Otra de las recomendaciones a corto plazo es desarrollar un nuevo procedimiento para el uso del escáner de huellas digitales y que los votantes puedan utilizar diferentes dedos, por si los equipos no pueden leer el índice.

“El equipo propone que el procedimiento sea escanear el dedo índice, seguido del pulgar, seguido del dedo anular en la mano dominante. Si no se puede capturar una huella digital, vuelva a intentarlo en el mismo orden con la mano no dominante. Al intentar usar varios dedos para capturar la huella digital, puede haber capturas más exitosas y menos anulaciones manuales. Si el sistema no captura las huellas digitales de dos votantes consecutivos, la estación de votación debe comunicarse con la JCE para obtener asistencia técnica”, apuntan.

Señalan además que hay que seleccionar un agente de custodia para guardar los artefactos del sistema de votación, ya sea el Banco Central, cualquier agencia gubernamental o un agente de custodia de software comercial.

“Se recomienda que la JCE determine una cantidad de tiempo antes de cada elección cuando se detiene el desarrollo o los cambios en el sistema de votación. La cantidad de tiempo antes de una elección debería ser suficiente para permitir que terceros independientes revisen el código fuente”, recomiendan.

Una de las recomendaciones a largo plazo es crear un registro de auditoría único. Aunque el equipo de evaluación pudo utilizar el registro donde la JCE reúna información en un solo registro de auditoría para el sistema de votación desplegado, el mismo deberá ser legible por humanos mejoraría la transparencia del sistema.

De igual forma, recomiendan desarrollar un proceso formal para rastrear defectos de software y que el órgano electoral desarrolle un proceso formal de lanzamiento de software que incluya notas de lanzamiento de cambios. Las mejores prácticas serían tener un proceso formal utilizando herramientas que puedan comunicarse con más partes interesadas.

“Se recomienda que el Registro del Secretario actual, que rastrea todos los problemas en los colegios electorales y es crítico para un examen forense, se automatice. El método actual de papel y lápiz permite cambios y ediciones simplemente usando un borrador. Un sistema automatizado en tiempo real aseguraría que no se realicen cambios después de la transmisión”, advierten.

Por último, recomiendan establecer un proceso formal de desarrollo de software, tales como la Integración del Modelo de Madurez de Capacidades para formalizar los procesos y procedimientos utilizados por la JCE en el desarrollo y mantenimiento del sistema de votación.