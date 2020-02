Monchy Fadul considera excesiva sugerencia de suspensión de ayudas sociales antes de elecciones

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El delegado político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón "Monchy" Fadul, catalogó de excesiva la declaración del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), quien sugirió al Gobierno suspender la compra de electrodomésticos por más de 300 millones de pesos que se aprobó para el Plan Social de la Presidencia.

"Sí, totalmente (se excedió). No se puede ser gracioso ante todo, ellos están para dirigir el proceso electoral, para aplicar la ley y fiscalizar el proceso electoral. Esto no es para hacer especulaciones, si alguien rompió la ley, aplíquenla si no, no", expresó Fadul, sobre las declaraciones ofrecidas por el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán.

El también ministro de Interior y Policía dijo que la Ley 15-19, sobre Régimen Electoral en su artículo 196 establece que se prohíben las obras públicas que inaugure el presidente de la República y no ayudas sociales.

"Eso está establecido en el cronograma del plan social. Ellos no se excedieron", agregó Fadul en una visita a la JCE.

Castaños Guzmán, dijo este miércoles que el Gobierno por “motus proprio” debería de suspender y no realizar los programas de las ayudas sociales, aunque no estén prohibidos en la ley, a 10 días de celebrarse las elecciones municipales.

Castaños Guzmán reaccionó de esta manera luego que circulara un documento del Plan Social de la Presidencia donde se aprueba un gasto de más de 300 millones de pesos para la compra de electrodomésticos, enseres del hogar, comida y materiales de construcción para presuntamente darlos en donaciones a personas necesitadas.

Los partidos políticos han rechazado dicha práctica, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al punto de pedirle a la JCE en una instancia de medida cautelar, que se suspendan los procesos de compra y contrataciones llevadas a cabo por el Plan Social de la Presidencia.

En cuanto a la resolución 14-2020 sobre la Transmisión y Divulgación de resultados electorales, José Ramón Fadul, explicó que el PLD está de acuerdo con lo establecido en esa resolución.

Dicha resolución establece que una vez confirmados los resultados producidos en los municipios, se emitirán los boletines oficiales para que en lo adelante sean dados a conocer públicamente a partir de las dos horas luego de llegada la hora oficial del cierre de los colegios electorales o cuando se haya recibido por lo menos el 50 por ciento de los resultados de los colegios electorales en cada municipio, de manera independiente, de conformidad con el contenido del artículo 245 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral Núm. 15-19.

En una sesión extraordinaria del pleno de la JCE celebrada la tarde del miércoles, estaba en agenda conocer los recursos de revisión y consideración interpuestos por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo y la Fuerza Nacional Progresista (FNP).