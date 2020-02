Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Especialistas en salud creen difícil que pueda entrar a República Dominicana debido a que no tiene viajes directos con China y hay controles. Llaman a mantener la calma y a evitar pánico por nuevo coronavirus Especialistas en materia de salud llaman a la población dominicana a evitar el pánico y mantener la calma frente al nuevo coronavirus causante de infección respiratoria grave y ven difícil la posibilidad de que el virus pueda ingresar a territorio dominicano debido a que no hay vuelos directos con China y los países están adoptando protocolos rigurosos de vigilancia a la salida de pasajeros.

No obstante advierten que el país debe hacer su plan de respuesta, tal como lo ha estado haciendo para la detección y manejo de casos sospechosos y recomiendan a la población general mantenerse aplicando las medidas de higiene y protección sugeridas por el Ministerio de Salud Pública.

El tema fue abordado por la representante local de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alma Morales; el infectólogo Jesús Feris Iglesias; el epidemiólogo José Sehuoerer, así como los directores de Epidemiología y de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud Pública, Farah Peña, y José Luis Cruz, respectivamente, al participar en el Desayuno de Listín Diario, encabezado por su director, Miguel Franjul.

Explican que hasta el momento el comportamiento que ha tenido el nuevo coronavirus (2019-nCoV) detectado por primera vez en China en diciembre pasado y que se ha extendido a 27 países, es que no es tan contagioso porque se requiere una distancia de menos de seis pies para ello; la transmisión no es tan rápida, la mortalidad ronda el dos por ciento y el asintomático (persona infectada que no presenta síntomas de la enfermedad) no transmite el virus y de hacerlo no es significativo.

Además, plantean, que hasta el momento todos los que se han presentado en distintos países son casos importados y de éstos fuera de China se ha registrado una sola muerte. Señalan que el período de incubación del virus es de hasta 14 días, pero que hay evidencia que establece que puede ser de 11.4 días.

No obstante, señalan que la entrada de un caso no es imposible por lo que el país debe seguir su plan de respuesta de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, cuyo tamizaje incluya la entrevista y antecedente de viaje.

No restricción

La doctora Peña recuerda que hasta el momento no existe restricción de viajes a China y que lo que se debe hacer es reforzar la vigilancia epidemiológica y seguir el protocolo de acuerdo con las circunstancias que se vayan presentando, que es lo que está haciendo República Dominicana.

Los pasos son la entrevista al viajero sospechoso, examen clínico y si hay síntomas y antecedentes de viaje a lugares donde está el brote, se procede a su aislamiento.

Dijo que es válido que el país tome las medidas preparatorias pero no que se genere pánico ni miedo entre la población.

Cierre frontera

A su vez, la representante local de la OPS señaló que la OMS está reprochando a los países que han estado cerrando la frontera a China y llama a las personas a no desinformar o infundir miedo.

Al respecto, Carlos Suero, gerente de Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, recordó que el ministro Rafael Sánchez Cárdenas ha sido enfático en señalar que en el país no se ocultará ninguna información sobre el tema y que será el primero en informar si se presenta algún caso sospechoso del nuevo coronavirus.

Definición de casos

En tanto el doctor Cruz recordó que dentro del protocolo que se aplica en el país está la definición de casos claves o sospechosos, que incluye cuadro respiratorio, visita a lugares de brote en los últimos 14 días, contacto directo con una persona confirmada con el virus.

Explicó que desde que el viajero se registra y se cierra la aeronave, se depura al viajero determinando desde donde procede y su historial de viaje 30 días antes. Esa persona, señala, se prioriza al momento de la vigilancia, se envía hasta el personal de salud que tiene las competencias y la indumentaria adecuada, que procede a su entrevista. El inspector de migración debe confirmar con el pasaporte el historial de vuelo.

Tres epidemias

El infectólogo Feris Iglesias recordó que hay más de 100 virus diferentes que producen infección respiratoria en humanos, entre ellos la influenza para lo cual se han desarrollado vacunas. El coronavirus, explica, es de animales entre ellos camellos, murciélagos, animales salvajes, reses y ratas, entre otros que son portadores y de manera excepcional pueden pasar a humanos produciéndole infección respiratoria, que se va transmitiendo a través de gotas invisibles que se expiden al toser y estornudar.

Recuerda que fruto de los coronavirus se han desatado tres epidemias, siendo la primera en el 2002 en China, conocida como SARS, que terminó con una mortalidad de 10 por cada 100 afectados y se estima que fue transmitida por murciélago. En el 2012, en el Medio Oriente, se produjo otra que fue la MERS-CoV, que se le atribuye al camello, y en el 2009 la pandemia por Influenza A H1N1, detectado por primera vez en Estados Unidos, atribuida a aves.

Fue a raíz de la epidemia del 2002, que debido a que en ese momento China no hizo la notificación del virus, que en el 2005 la OMS establece el reglamento sanitario internacional que obliga a los países a notificar cualquier caso de ese tipo de manera inmediata.

VIGILANCIA

11 viajeros

Hasta el momento, luego de que se emitiera el alerta internacional por la presencia del nuevo coronavirus, el país mantiene bajo seguimiento a 11 viajeros, nacionales y extranjeros, que no presentan síntomas gripales, pero tienen historia de viaje a China en los últimos 30 días.

Los viajeros entraron sin presentar ningún síntoma, se encuentran en sus hogares, pero atendiendo al protocolo, las autoridades de Salud les observarán por 14 días.

SE RECOMIENDA

•Mantener la calma.

•Evitar el pánico.

•Seguir instrucciones del Ministerio de Salud.

•Redoblar la higiene.

•Lavarse permanente las manos.

•No automedicarse.

•Evitar aglomeraciones.

•Cubrirse la boca al toser y estornudar.

•Usar pañuelos desechables para estornudar.

•Acudir al médico cuando presente fiebre, malestar general y síntomas de dificultad respiratoria.

DIAGNÓSTICO

José Sehuoerer

Epidemiólogo

Basada en evidencia

El especialista en epidemiología señaló que hasta ahora la evidencia indica que no hay reinfección entre los pacientes afectados y que la mortalidad ronda el 2%.

Dijo que por clínica los síntomas son los de un catarro común y que para el diagnóstico exacto de la enfermedad se necesita aplicar técnicas y herramientas de laboratorio, ya que la medicina debe ser basada en evidencia.