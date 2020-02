TC deja en estado de fallo cinco acciones contra transfuguismo

Wanda Méndez

wanda.mendez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Ya el Tribunal Constitucional (TC) ha dejado en estado de fallo y declarado de urgencia 5 acciones directas de inconstitucionalidad en contra del numeral 4 del artículo 49 de la Ley 33-18, de Partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y el artículo 134 de la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral, que prohíben el transfuguismo de candidaturas.

Ayer, al final de una audiencia pública en la que se conocieron los últimos dos expedientes, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, dijo que ese órgano está haciendo todo lo posible para decidir oportunamente todos los expedientes que conciernen a las leyes electoral y de partidos políticos, en aras de contribuir con las celebración de las elecciones municipales del próximo 16 de febrero y las presidenciales y legislativas del 17 de mayo.

Sin embargo, advirtió que el tribunal no puede violentar su propia legalidad, sino que deben respetar el procedimiento que establece su ley orgánica, 137-11.

Recordó que la aprobación de la Ley 15-19 y 33-18 tardó más de 17 años en el Congreso Nacional, por lo que considera que no se le puede atribuir al TC demora. “Ahora parecería que el tribunal no debe tomarse el tiempo que la ley acuerda para decidir, violentando su propia legalidad, lo cual no puede hacer”, señaló.

Audiencia

El Tribunal Constitucional dejó ayer en estado de fallo una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Luis Manuel Frías Marte, y otra interpuesta por los abogados Josefina Guerrero y Andrés Nicolás Contreras.

En esas dos acciones participó como interviniente voluntario el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que durante la audiencia pidió que se rechacen las instancias de inconstitucionalidad, al igual que la Procuraduría General de la República.