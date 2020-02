"No a la venta de Punta Catalina", consigna de exempleados de esa termoeléctrica que exigen pago de bonificación

Eliana Ledesma

"No a la venta de Punta Catalina”, esta fue la consigna de un grupo de expleados de esa termoeléctrica, quienes denunciaron este lunes la falta del pago de sus bonificaciones y entienden que la venta de la planta los perjudicaría.

Jonathan Baéz, secretario general de los sindicalistas de Punta Catalina, sostuvo que se mantendrán en vigilia hasta que obtengan respuestas por parte del Estado dominicano.

“Nos encontramos aquí en una protesta para que Punta Catalina no sea vendida. No es posible que el Estado dominicano venda esa planta donde nos va a perjudicar a todos, a parte de eso el consorcio Odebrecht todavía no ha honrado las bonificaciones con más de 12 mil trabajadores de Punta Catalina”, expresó Baéz durante la protesta en las afueras del Ministerio de Haciendo de la República.

Expresó que la Coorporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) le dió en 2019 una “gratificación”, sin embargo dijo que no corresponde a la bonificación que le debe ser asignada.

“En el día de hoy seguiremos luchando para que el Estado, la CDEEE o quien sea que compre Punta Catalina nos pague las bonificaciones”, agregó.

Por otra parte, Giovanni Aquino miembro de la comision que se presentó este lunes, dijo que aparte de la bonificación también exigen que les sean resueltos los casos de expleados que llevaron sus casos a la justicia y que tras dos años no han obtenido respuestas.

"Si no les resuelven a los trabajadores de Punta Catalina, Punta Catalina no se vende", expresó Aquino.

En noviembre de 2019 se informó que el Gobierno venderá alrededor de un 50% de las acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina en el mercado de capitales por US$2,500 millones, cuya licitación se hará a través de la firma privada de inversiones Guggenheim Securities a partir de enero de 2020, afirmó el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, luego de conocerse una comunicación bajo su firma en la que solicita a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE) y al Fonper (Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas) a que convoquen en breve a sus Consejos Directivos para conocer el tema en Asamblea.