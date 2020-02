Funglode afianza entre los mejores centros de región

Santo Domingo, RD

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) renovó su sitial entre los mejores centros de pensamiento de América Latina, según establece el 2019 Global Go To Think Tank Index Report del Programa de Centros de Pensamiento y Sociedad Civil, de la Universidad de Pensilvania.

El informe, dado a conocer ayer, ubica a la Fundación en la posición 37 del ranking de América Central y del Sur, en el que se evaluaron 1,023 centros de pensamiento.

Por quinto año consecutivo, la institución, que celebra sus 20 años de creación este 2020, es seleccionada en el índice que destaca los principales think tank del mundo.

Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, destacó que ese ente fue seleccionado en las categorías de mejores “think tank de 2019 de política exterior y asuntos internacionales”, en “Mejor uso de redes sociales y networking” y en “Política medioambiental”.

El abogado resaltó que por las investigaciones desarrolladas por el Observatorio Político Dominicano (OPD) sobre los “Feminicidios en la República Dominicana durante el 2018 y el primer semestre de 2019”, Funglode entró por primera vez en el ranking que destaca los estudios producidos por grupos de expertos.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) también fue seleccionada entre los mejores centros de pensamiento de América Central y del Sur.