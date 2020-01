Superintendente de Salud: Hasta ahora es bajo el riesgo del nuevo coronavirus para el país

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Para el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), doctor Pedro Luis Castellanos, hasta ahora es bajo el riesgo para el país de la entrada el nuevo coronavirus que produce un cuadro respiratorio agudo detectado el diciembre pasado en China que ha causado 106 muertos.

No obstante, dijo que su posible presencia no debe descartarse por lo que la población debe mantenerse alerta y atenta a las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública, pero no alarmarse.

El doctor Castellanos, quien es epidemiólogo y por muchos años desempeñó esas funciones en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), recordó que como todo virus, este nuevo identificado como 2019-nCoV, no tiene tratamiento específico, por lo que lo que la atención al paciente es atendiendo los síntomas que se presenten.

Recordó que el virus se manifiesta con un proceso respiratorio y neumonías y que en Seguro Familiar de Salud (SFS) contempla la cobertura de las afecciones respiratorias a los afiliados.

Castellanos fue entrevistado mientras encabezaba una reunión con Proveedores de Servicios de Salud para discutir ajustes sobre los dispositivos de apoyo y cojines anti-escaras incorporados al Seguro Familiar de Salud y Fonamat, mediante la resolución 482-07 del Consejo Nacional de Seguridad Social emitida el año pasado.