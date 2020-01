Monseñor Masalles advierte al Tribunal Constitucional que vendrán tiempos más difíciles

Wanda Méndez

Santo Domingo RD

El obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, pidió al Tribunal Constitucional que vele para que se cumpla el orden constitucional, tras advertir que aunque han tenido tiempos difíciles, vendrán otros más difíciles.

El obispo habló durante una homilía que pronunció con motivo del octavo aniversario del Tribunal Constitucional, donde asistieron el presidente de esa alta corte, Milton Ray Guevara, y los demás jueces y empleados de la institución. También diversas personalidades.

“Las situaciones muchas veces se van a complicar y vamos a tener que tener la seguridad de que estamos claros en lo que la Constitución exige de nosotros y que somos capaces de tener un estricto apego a esa constitucionalidad. En ella todos nos encontramos, independientemente de lo que piensa cada uno. La ley no está para lo que yo piense ni para lo que yo aceptó, es la ley, en esa ley tendremos que caminar y por ello aunque la ley exija situaciones en la que yo no estoy de acuerdo en mi conciencia, la ley exige tener esa capacidad de entender y respetar esa ley como el principio que está dirigiendo la convivencia, si no ocurre eso, veremos nosotros siempre el rompimiento colectivo de un grupo importante del respeto a la ley y puede tener un clima de impunidad”, indicó.

Agradeció porque en el país se haya creado un Tribunal Constitucional

Sostuvo que todos los que aman la Patria, desean que sea grande, no solo en el crecimiento económico que ya se tiene, sino en cuanto al respeto de sus derechos, para que los dominicanos sientan que sus derechos serán respetados.

“Esa es una realidad que todavía, cuando vemos el panorama nuestro, vemos que falta mucho trabajo que hacer, pero sin embargo, no es menos cierto que tenemos que agradecer todo lo que ya se ha hecho y todo lo que vemos caminando.