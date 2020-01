Cortes y tintes de pelo extravagantes se hacen populares entre los jóvenes

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Los cortes de pelo y estilos han cambiado con el paso del tiempo. Las barberías o peluquerías han evolucionado ofertando más que un solo servicio, pues ahora se han transformado en centros donde el cliente, aparte de recibir un corte de pelo, también puede arreglarse los pies, pedir un par de tragos y mientras espera su turno disfrutar de un ambiente cómodo.

The Johan Style Barber Shop y Nails Bar es un lugar dedicado a la estética de los hombres y mujeres, bastante famoso por los “Fades” o cortes de pelo que consisten en dejar una parte del cabello largo arriba y cortan casi al rape a la altura de las orejas.

Johan Paulino, dueño del lugar, indicó que ese estilo se hizo muy popular debido a las tendencias internacionales, y tomó más auge cuando los exponentes urbanos empezaron a llevarlos. “Ese estilo tiene mucho tiempo, lo único que ahora los cantantes urbanos como El Mayor los han popularizado, muchos vienen y solo dicen: Hazme el mismo corte que el Mayor o quiero el estilo del Alfa”.

Pero las barberías no son solo para los hombres, las mujeres también les gusta hacerse este tipo de cortes, con una ligera diferencia de que se dejan el pelo más largo, otras solo recortan un lado de su cabellera casi al rape para adornarla con distintitos diseños y rayas, lo que se conoce como el famoso “Skrillex”. Las técnicas que se emplean para los cortes son las básicas de un barbero y la precisión de saber qué cantidad de pelo cortar, además de las máquinas que se emplean para realizar los diferentes trabajos.

Los utensilios

“Utilizamos distintos tipos de maquinitas, tijeras y peines, hay que ser muy cuidadoso y estar concentrado para no hacer un disparate, la práctica es lo que nos ayuda a perfeccionar los cortes”, explicó Paulino.

El costo por estos trabajos es de 350 pesos en adelante, mientras más rayas o diseños tenga el corte va subiendo el valor. Muchos consideran que los cortes son una obra de arte, ya que algunos jóvenes consideran que los estilos de pelo les hacen lucir más “cool” y frescos, además de que los ponen al último grito de la moda.

Johan empezó el negocio del estilismo como un aventurero, ya que la necesidad por no encontrar trabajo y los deseos de superación lo llevaron a establecer su propia fuente de ingresos. Desde hace cuatro años Johan ha visto florecer su negocio y creatividad, ahora ya no solo tiene una simple barbería, sino un centro de estilismo para hombre y mujeres que también sirve de bar.

Los colores de fantasía

La coloración del pelo es otra historia, en el 2015 se pusieron muy de moda los tintes de pelo azules, verdes, morados, rosados y grises, desde que varios Instagramers dominicanos aparecieron mostrando sus looks en las redes. La tendencia se expandió como pólvora.

Kirse Rosario, estilista tanto de hombres como de mujeres, explica que los llamados tintes de fantasía eran tendencia en otras partes del mundo, como Venezuela, México y Estados Unidos, y solo faltó un empujoncito para llegar al país.

“Los colores extravagantes han existido siempre, en Estados Unidos varios raperos y artistas los utilizaban mucho desde años atrás, lo único que ahora está teniendo más incidencia en el país, a la juventud le encanta tintarse el pelo de colores para asemejarse lo más que puedan a su ídolo y para estar a la moda”, indicó Rosario.

En cuanto a los tintes ya se pueden encontrar en cualquier tienda de productos para el pelo, donde los precios y la calidad son bastante variados.

Personas de uno y otro sexo se han sentido atraídas por estas extravagancias y no han dudado en optar por un look que a la vista de los más conservadores se considera demasiado “loco” y “exagerado”.

Bryan Payano es un joven que “no le para bola” cuando de jugar con su pelo se trata. Ha llevado el pelo de casi todos los colores y los “Fades con Tape” es lo que más utiliza.

“A mí me encanta el corte que tiene “El Mayor” que es un Fade mediano con una moña, para eso me dejo la parte de arriba larga y me pongo algunos tratamientos para cuidar el cabello y luego voy a que me recorten como quiero, pero no puedo dejarme el pelo muy largo por mi trabajo”, manifestó Payano.