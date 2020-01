El Sistema de las Naciones Unidas señala es responsabilidad del Estado y la sociedad disminuir el abuso sexual infantil

Santo Domingo, RD

Por las situaciones de violencia y abuso sexual contra niños y niñas en el país, que se han presentado recientemente, el Sistema de las Naciones Unidas hace un llamado a aumentar su protección en los diversos ámbitos.

En una nota de prensa esta entidad señala que el Estado es el principal responsable de hacer cumplir los derechos humanos, asimismo, debe garantizar la integridad de los niños, niñas y adolescentes y tomar todas las medidas necesarias para proteger esa integridad, tal como señala el artículo 4° de la Convención sobre los Derechos del Niño.

También destaca la participación del Congreso Nacional para que velen por prohibir legalmente el matrimonio infantil, el cual representa una de las principales fuentes de violencia contra las niñas.

El Sistema de las Naciones Unidas llama al Poder Judicial a vigilar que los padres cumplan con sus responsabilidades parentales, como indica la Ley 136-03 y a perseguir a los hombres adultos casados con menores de edad, que están cometiendo un delito de abuso sexual.

Por otra parte, el mismo sistema indica que corresponde a la sociedad dominicana proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia, esta responsabilidad incluye rechazar la tolerancia a las prácticas sociales que justifican el abuso infantil, disfrazado de “relaciones de pareja entre hombres adultos y niñas y adolescentes”, así como la incesante violencia contra la infancia y la adolescencia.

Las uniones tempranas de niñas, las exponen al abuso sexual, limitan sus posibilidades de desarrollo al convertirlas en madres tempranamente y las lleva al abandono, y en la mayoría de los casos terminan en la pobreza y la violencia.

Para el logro de estos objetivos también hace falta erradicar los discursos machistas que responsabilizan a las mujeres y quitan responsabilidad a los hombres sobre el abandono de los hijos, el matrimonio infantil y otras formas de violencia de género.

Según denuncian no es posible culpabilizar a las madres sobre hechos en los que los padres, la sociedad y el Estado no han cumplido debidamente sus propias obligaciones, no sólo con los niños y niñas, sino también con las propias madres, que en muchos casos son víctimas del matrimonio infantil.

El Sistema de las Naciones Unidas se compromete a seguir apoyando todos los esfuerzos del Estado y de la sociedad dominicana para el cumplimiento de estos derechos y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.