JCE coloca al PRD por el PRSC en la casilla número 3

Santo Domingo, RD

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) acogió anoche la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) del 17 de este mes y notificada ayer, otorgando la casilla número 3 de la boleta electoral al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado al gobernante Partido de la Liberabación Dominicana (PLD). Con la decisión el opositor Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) quedó desplazado a la casilla número 4 de la boleta.

De inmediato el presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, reaccionó ante la decisión. “Insólito, gente en quien he creído que se respetan, defienden su criterio en el TC, también en el TSA, se lo dejan a su decisión y se unen a la barbarie en contradicción consigo mismo.

No se puede confiar”, escribió en su cuenta de Twitter el líder reformista.

Agregó de forma irónica: “Qué eficiente es la JCE, que sin haber dictado la resolución o a minutos, ya tiene en su plataforma las boletas con el nuevo orden. Así nooooo”.

La resolución

La información suministrada por la JCE precisa que el pleno de la institución, encabezado por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, acogió la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de fecha 17 de enero de 2019, notificada este mismo lunes, y estableció el orden en que deberán figurar los partidos o agrupaciones políticas en las elecciones municipales del 16 de febrero, en base a los votos válidos obtenidos por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en el nivel presidencial en las elecciones del año 2016.

Según la motivación de dicha decisión, el pleno de la JCE determinó que “como consecuencia de los efectos de la suspensión de la Resolución número 34-2019”, resulta “necesario establecer el orden en que estarán colocados los partidos o agrupaciones políticas en las boletas electorales correspondientes al proceso eleccionario municipal a celebrarse el próximo 16 de febrero, quedando como única opción, asumir como criterio para esta ocasión, el de los votos válidos obteni- dos por los Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos en el nivel presidencial, en las pasadas elecciones del año 2016”.

Igualmente, el Pleno de la JCE estableció que la suspensión ordenada por el TSA deja la citada Resolución “sin posibilidad de ser ejecutada”, motivo por el cual “se ve compelida por los tiempos que establece el calendario electoral aprobado y los plazos legales que están corriendo a decidir al respecto de la conformación y el orden de las boletas para las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020”.

Asegura que la decisión fue tomada mediante la resolución número 12-2020 “Sobre el orden de los partidos en las boletas electorales de las Elecciones Ordinarias Generales del año 2020 por aplicación de la sentencia número 0030-01-2020- SSMC-00001 emitida por la Presidencia Tribunal Superior Administrativo en fe fecha 17 de enero del 2020”, la cual fue aprobada a unanimidad, y establece el siguiente orden, que será el utilizado en las elecciones municipales del 16 de febrero: O sea, número uno el PLD, número dos el Partido Revolucionario Moderno (PRM), número tres el PRD y número cuatro el PRSC.

Otros partidos

En ese mismo orden continúan los partidos Alianza País (Alpaís), Humanista Dominicano (PHD), Movimiento Democrático Alternativo (Moda), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Civico Renovador (PCR), Dominicanos por el Cambio (DxC), Frente Amplio (FA), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Quisqueyano Demócrata Crsitiano (PQDC), Liberal Reformista (PLR), Fuerza del Pueblo (FP), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD), Partido Verde Dominicano (Verde) Popular Cris tiano (PPC) y de Acción Liberal (PAL).

También Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Demócrata Popular (PDP), Demócrata Institucional (PDI), Revolucionario Independiente (PRI), de Unidad Nacional (PUN), Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), País Posible (PPP), así como ocho movimientos políticos.

“En adición al criterio de votos válidos obtenidos por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en el nivel presidencial en las elecciones del año 2016, la decisión establece que los partidos que no participaron con recuadro único en 2016 o que no concurrieron a las mismas fueron colocados luego del orden señalado en la resolución, seguidos de las agrupaciones y movimientos políticos que participaron con recuadro único en las referidas elecciones o que no concurrieron a las mismas” .

RESOLUCIÓN

Reconocimiento.

Las organizaciones que fueron reconocidas luego de las elecciones del 2016 serán colocadas tomando como base su categoría o la fecha de la resolución para el reconocimiento.

El pleno.

Además de Castaños Guzmán, estuvieron Rosario Graciano y Henry Mejía, miembros titulares, y José Lino Martínez y Rafael Evangelista Alejo, suplentes.