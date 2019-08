Juego de Póker en el PLD

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo, RD

La unidad de los danilistas luce resquebrajada tras revelarse gestos de disidencia entre los precandidatos afines al Presidente de la República.

Menos de 24 horas después de que Carlos Amarante Baret anunciara su retiro de la carrera por la Presidencia, el aspirante Temístocles Montás declaró ayer, luego de una reunión con los precandidatos presidenciales, que seguirá hasta el final de la contienda el próximo 6 de octubre porque “a él hay que contarle sus votos”.

Las declaraciones de Montás se producen en medio de la publicación por Twitter que hiciera el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, quien confirmó su pedido de que lo excluyeran de la medición que varias firmas encuestadoras harán a partir del lunes para establecer cuál de los aspirantes danilistas es el que goza de mayor simpatía en el electorado.

Ayer en la mañana, en la residencia de Radhamés Segura, también aspirante presidencial del sector danilista, fue realizado un encuentro en el que participaron Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, Maritza Hernández, Juan Temístocles Montás, Andrés Navarro y Reinaldo Pared Pérez.

Aunque dicen que la reunión se hizo para acordar los parámetros de las encuestadoras y el calendario para las mediciones, Montás aseguró que se mantendrá en la contienda electoral hasta el final.

“A mí hay que contarme los votos”, expresó Montás, al tiempo de reiterar que “él llega hasta el final del proceso”.

El miembro fundador del PLD señaló que la versión de su posible renuncia la han puesto a circular desde el sector del también aspirante Leonel Fernández, “porque me tienen miedo”.

“Eso ha salido del leonelismo porque me temen”, expresó Montás mientras se preparaba para continuar con sus actividades de proselitismo en la zona de San Juan de la Maguana donde tiene programada varias actividades.

La versión de su posible renuncia comenzó a circular desde este jueves, luego que el también precandidato Carlos Amarante Baret anunciara al país mediante una alocución, que abandonaba la carrera por la postulación presidencial.

Amarante Baret motivó su renuncia asegurando que se “ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a tranzar”.

Renuncia oficial

La Comisión Nacional Electoral (CNE) del PLD recibió ayer la carta firmada por Amarante Baret, fechada el 29 de agosto de 2019, en la que formaliza su renuncia a la precandidatura presidencial por esa organización.

“He decidido renunciar a la precandidatura presidencial por nuestro partido para las elecciones de mayo de 2020”, dice Amarante Baret, quien depuso de sus aspiraciones de encabezar la boleta de la organización política.

En su carta dijo sentirse honrado al ser seleccionado precandidato por el Comité Central de su partido en la reunión efectuada el 10 de agosto último, junto a nueve de sus compañeros y una compañera.

“Hoy solicito de esa Comisión que mi nombre sea eliminado de la lista de aspirantes ya que no participaré en las primarias del 6 de octubre del presente año”, concluyó.

Amarante Baret había denunciado el 13 de este mes que desde el Ministerio de Obras Públicas se utiliza todo el poder para amenazar a los alcaldes con no repararles las calles de sus municipios si expresan su apoyo a los demás aspirantes danilistas.

Temístocles Montá

En una oportunidad expresó que “el expresidente Leonel Fernández está obsesionado con el poder, es un enfermo del poder”.

Domínguez Brito

Ha dicho que “no es tiempo de inventos, no podemos dar paso a ofertas políticas improvisadas (...) no tiremos por la borda todo lo que hemos logrados, no podemos equivocarnos al elegir”, y que llegará hasta el final.