“No vi que a la esposa de Pablo Escobar se la llevaron presa, ni a la del Chapo”, dice Franklin Franco, padre de Marisol

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

“Yo no vi que en Colombia a la esposa de Pablo Escobar se la llevaron presa, tampoco vi en México que a la esposa del Chapo Guzmán se la llevaron presa…, mi hija no tenía que saber qué hacía o qué no hacia ese señor, si es que hacía algo”, dijo Franklin Franco, padre de Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta “El Abusador”, y quien está detenida a la espera de que el lunes se le conozca medida de coerción.

Expresó que el único pecado de su hija es “haber sido mujer” de ese señor, al tiempo que indicó que nadie le cuenta su vida a nadie.

“Me tienen en las redes y en la prensa como que yo era… por narcotráfico, a mí nunca me han agarrado ni siquiera una semilla de marihuana”, explicó Franco en cuanto los señalamientos a su nombre que han hecho los medios.

Indicó que su apresamiento en el país, se debió a que un político de esa época, lo que quería sacar de circulación, porque él tenía un negocio legal, que competía con el de ese señor, del cual se reservó el nombre.

Estas declaraciones fueron dadas por Franco, en una llamada al programa radial Gobierno de la Tarde.

El padre de Marisol Franco, pareja sentimental de Peralta, ocupó titulares y páginas de los medios de comunicación nacionales durante muchos años a finales del siglo pasado y al principio de este, debido a su larga prisión y una solicitud de extradición que le hizo el gobierno de los Estados Unidos.

Originalmente Franklin Franco fue acusado de fugarse de una cárcel de máxima seguridad de Minnesota, en los Estados Unidos, donde guardaba prisión por falsificación de documentos de inmigración.

Sin embargo, fue apresado en el 1989 en Puerto Plata y conducido a la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Contra él se instrumentaron distintos expedientes relacionados con el narcotráfico.

Fue condenado y duró nueve años en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, a pesar de que recibió varios fallos a su favor, incluyendo cortes de apelación y la Suprema Corte de Justicia.

En tanto que Marisol Mercedes Franco, esposa del prófugo y presunto narcotraficante “El Abusador”, es acusada por el Ministerio Público de haber adquirido bienes muebles e inmuebles que superan los RD$25 millones, que “incluyen un apartamento en la torre Kevany, valorado en RD$16 millones y un vehículo de la marca Mercedes Benz modelo S-500, valorado aproximadamente en US$120 mil, así como un reloj Hublot de 18 kilates, valorado en RD$750 mil, entre otros elementos de lujo”.