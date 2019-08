Centro de Huracanes: “El riesgo de impacto directo contra RD y Puerto Rico se ha incrementado”

El riesgo de impacto directo del ciclón Dorian contra la isla La Hispaniola y Puerto Rico se ha incrementado, ha informado el Centro Nacional de Huracanes en su informe de las 11:00 de la mañana.

La tormenta tropical Dorian podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximos 36 horas, también ha informado el Centro.

“Los riesgos de impacto directo desde vientos hasta fuertes lluvias se han incrementado para Puerto Rico y La Hispaniola”, señala el Centro de Huracanes en su informe de aviso de las 11 de la mañana de este lunes.

La agencia informa que los interesados en esas áreas deberían monitorear el progreso de las alertas de tormentas tropicales o huracanas de Dorian durante el trascurso del día.

Hasta el momento la tormenta mantiene vientos de 95 kilómetros por hora y las autoridades dominicanas esperan que, para la madrugada del jueves, ya convertida en huracán, se ubique en el extremo suroeste del territorio nacional.

Las autoridades dominicanas han informado que mantienen un estricto seguimiento y vigilancia en el fenomeno y le han pedido a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos que vayan emitiendo durante las próximas horas.

La tormenta Dorian comenzó a formarse el pasado viernes y el sábado ya era tormenta tropical. Se espera que para mañana sea huracán categoría uno.

