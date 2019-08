Octavio Dotel: “Mis cuartos yo me los gané pichando, no sé por qué me quieren involucrar en esta vaina”

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo RD

“Mi cuarto yo me los gané pichando, no sé por qué me quieren involucrar en esta vaina”, así se expresó el expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, a la salida del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional donde fue aplazado para el próximo lunes el conocimiento de una solicitud de prisión preventiva en contra de él y otros tres imputados en la red que dirigía César Emilio Peralta “el abusador”.

Dotel, quien se encuentra recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mediante estrictas medida de seguridad, solo atinaba a decir “mis cuartos me los gané pichando”, mientras era retornado a la celda.

El juez José Alejandro Vargas aplazó para el lunes a las 10:00 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción que se le conocerá además a Roberto José Cáceres, José Bernabé Quiterio y Obispo Feliz Lorenzo.

La medida fue aplazada debido a que dos de los imputados comparecieron sin abogados al estrado y que, según los abogados de la defensa, no llevaron al tribunal las pruebas con las que el ministerio público pretende sustentar la acusación.