Estudian dar transporte gratis a envejecientes y niños escolares en OMSA

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) analizan la implementación de políticas para que estudiantes y envejecientes puedan trasladarse gratis en los servicios de transporte público.

El portavoz del Intrant, Viviano de León, indicó que como parte del proceso de reforma y modernización del transporte público de pasajeros, ese organismo trabaja para la implementación del sistema central de recaudo, el cual establecerá las condiciones para la interoperatividad entre los distintos modos de transporte.

“Esta integración representa uno de los hitos más importantes en la movilidad dominicana al permitir la definición de una nueva política tarifaria, con condiciones especiales para personas de movilidad reducida, envejecientes y estudiantes”, señaló De León.

Mientras que el gerente de Comunicaciones de la OMSA, Melvinson Almánzar, afirmó que resultaría de mucha ayuda la posibilidad de crear un carné especial que exonere del pago de pasajes a ese sector de la población.

“En el caso de la OMSA esa política no está 100 por ciento formalizada; pero a los estudiantes y militares uniformados se les dan facilidades para viajar gratis en caso de decir que no tienen dinero, pero, ciertamente no es una política del todo definida”, expresó Almánzar.

Según el funcionario, la actual administración de la OMSA tiene en carpeta dar estas facilidades, pero “se ha prolongado la aplicación abierta de esta política para cuando se tenga el sistema de pago electrónico, de manera que haya mayores controles y se focalice en estudiantes, personas con discapacidad, envejecientes u otros grupos sociales vulnerables económicamente, pero con un real control que actualmente no es posible manejar del todo”.

Agregó que el tema de pago electrónico ya no puede considerarse muy lejano, pues existe en sistemas de transporte como Teleférico y Metro.

Además, explicó que el Intrant ha dado pasos en la dirección de llegar a tenerlo para todo el sistema. Mientras, María José Almonte, encargada de la División de Comunicaciones de la OPRET, no aportó mayores detalles al respecto. Sin embargo, aseguró que esas políticas están en revisión por parte de esa institución.

Excepciones

Melvinson Almánzar dijo que la OMSA tiene los denominados servicios especiales, donde da facilidades de transporte a escuelas, iglesias, clubes deportivos, escuelas vocacionales, centros culturales y otras instituciones sin fines de lucro.

“Solo en el año 2018, la OMSA dio más de 1,600 servicios gratuitos de transporte a instituciones y eventos como la Feria del Libro, béisbol invernal, voleibol superior, básquet de Santiago, torneos internacionales, entre otros, y en este año 2019 va a un ritmo superior a mil servicios gratuitos, en el marco de su responsabilidad social institucional”, sostuvo el gerente de Comunicaciones de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses.

SEPA MÁS

La Ley de Tránsito

Puntos. La Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece en diversos puntos las exenciones fiscales o deducciones a estudiantes, envejecientes y personas con discapacidad.

En primera instancia, y dentro de las posibles deducciones, la legislación establece dentro de sus vistos el Decreto 584-07, el cual constituye la creación e integración de una comisión especial “encargada de estudiar y elaborar un plan para el subsidio del transporte de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo”.

Más adelante, en su artículo 6, el cual indica los principios rectores de la movilidad, se visualizan dos puntos, en los cuales se hace referencia a beneficios, deducciones y exenciones fiscales para estudiantes, envejecientes y discapacitados.