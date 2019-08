Un hombre denuncia exfiscal de Montecristi le colocó droga frente a sus dos hijas

Javier Flores

Montecristi, RD

Tras la viralización del caso de la presunta colocación de drogas en una barbería de Villa Vásquez, han salido a luz otras víctimas de la exfiscalizadora de Montecristi, Carmen Lisset Núñez.

Francisco Fernández, quien se encontraba a las afueras del Palacio de Justicia de Montecristi, denunció que en 2017 Núñez le colocó droga en Villa Vásquez frente a sus dos hijas.

“Yo le dije a ella (Carmen Lisset Núnez) no me ponga esa droga, mira esas dos niñas donde están gritando, no me hagas daño que esas niñas viven de mí, piensa en Dios velo ahí donde está, que tengo una foto grande. Me dijo ‘dónde está Dios’, yo no lo veo. Dios soy yo”, explicó el señor la mañana de este lunes.

También manifestó que le pedía “días tras días, hora tras hora y minuto a minuto” a la justicia divina para que Núñez pagara por este tipo de crimen.

Este mediodía fue aplazado para este martes el conocimiento de medida de coerción contra cinco imputados en el caso de un allanamiento irregular en una barbería de Villa Vásquez.

El Ministerio Público solicitará un año de prisión de preventiva para la exfiscal Carmen Lisset Núñez; para Víctor Ignacio Encarnación, mayor de la Policía Nacional (PN); Juan de Dios Heredia, capitán de la PN; el cabo de la PN Adan Mauricio Rodríguez Pichardo; y el cabo de Fuerza Aérea Juan Antonio Arias.