Monchy Fadul: “Llegará un momento en el que tendremos que tomar sanciones” en el PLD

Onelio Domínguez

Santiago, RD.

El miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón “Monchy” Fadul, advirtió hoy que en algún momento tendrán que tomar sanciones contra todas las conductas que se han presentado en los últimos meses a lo interno de ese partido político.

Fadul dijo que en el partido se ha roto el centralismo democrático, que establece que la minoría debe someterse a lo que decida la mayoría de los miembros de una organización política.

Fadul habló en estos términos al ser preguntado sobre el rompimiento de los acuerdos internos del PLD, que establecían que a Demostenes Martínez le correspondía presidir la Cámara de Diputados en el periodo 2019-2020.

Sin embargo, Fadul pidió que no se personificara su planteamiento de sanciones en el presidente del partido, Leonel Fernández, porque no se trata de nada particular, si no de evaluar todas las conductas que se han tenido en el pasado reciente.